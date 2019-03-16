«ذا جريت كولكشن» يظفر بلقب الشوط الرئيس

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

شهدت الأمسية العشرون لسباق مضمار «ميدان» العالمي برعاية شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية الكثير من الإثارة، إذ حقق «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف لقب الشوط الخامس الرئيس «CNN Travel» ، بينما نال «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع للسرعة «CNN Business».

وكان «جندوجدو» لحمد راشد غدير مسك ختام الأمسية، إذ اقتنص لقب الشوط السابع للأمسية «CNN Sport» وبفارق كبير وصل إلى 21 طولاً. وقامت كارولين فرج مديرة مكتب «CNN» في دبي، نائب رئيس «CNN»، مسؤولة الخدمات العربية بتتويج أبطال الأشواط السبعة .

«بلوكشين» نجم الافتتاح

حقق «بلوكشين» لخالد عبد الرحيم لقب الشوط الأول «CNN Style» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلا زمنا قدره 1.25.68 دقيقة وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «زالمي ستار» لعدنان خان بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثا «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

«سبيريت أوف اسكوتلاند» بطل الثاني

اقتنص «سبيريت أوف اسكوتلاند» لنقابة بورسلي للسباقات لقب الشوط الثاني «CNN International Commercial» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلا زمنا قدره 1.39.83 دقيقة وبفارق نصف طول عن «هيرالديك» لفريق البيت متوحد الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل في المركز الثالث «آيلاند ساوند» لصالح عمر علي بن حيدر .

«ولفورد» نجم الثالث

ظفر «ولفورد» لتتش جولد للسباقات بلقب الشوط الثالث «CNN Arabic» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلا زمنا قدره 2.19.07 دقيقة وبفارق نصف طول عن الوصيف «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وجاء في المركز الثالث «مزيد» لفريق البيت متوحد .

«ليثام سينت آنيس» بطل السرعة

حقق «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الرابع للسرعة «CNN Business» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.12.13 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بيتشكومبر باي» لإيه سي إلينجتون الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«ذا جريت كولكشن» بطل الرئيسي

ظفر «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف لقب الشوط الخامس الرئيس «CNN Travel» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلا 1.38.19 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن الوصيف «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء ثالثا «بيلار أوف سوسايتي» للإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

«سبيدي موف» يظفر بالسادس

اقتنص «سبيدي موف» لتتش جولد للسباقات وشين إيونج لقب الشوط السادس «CNN Health» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلا زمنا قدره 1.24.90 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير .

«جندوجدو» مسك الختام

ظفر «جندوجدو» لحمد راشد غدير بلقب الشوط السابع والأخير للأمسية «CNN Sport» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلا زمنا قدره 2.03.78 دقيقة وبفارق 21 طولاً عن الوصيف «ميرز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثا «جينتشي» لفريق البيت متوحد .

ترشيحات

أطاحت المفاجآت الكبرى في مسابقات الترشيحات توقعات الجمهور حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة في الأشواط الستة.

وتمكن 6 أشخاص من ترشيح 4 خيول فائزة حيث نال كل شخص 1445 درهماً. وابتسم الحظ للسودانية دينا جعفر محجوب حيث تمكنت من الفوز بمسابقة الفئة المزدوجة الوسطى وجائزتها 30 ألف درهم.

ونال شخصان جائزة الترضية للأشواط الثلاثية «46 نقطة» حيث نالا 1000 درهم.

كارولين فرج: فخورون برعاية سباقات «ميدان»

عبّرت كارولين فرج مديرة مكتب «CNN» في دبي، نائب رئيس «CNN»، مسؤولة الخدمات العربية عن سعادتها البالغة برعاية «CNN» لسباقات مضمار «ميدان».

وأضافت كارولين فرج في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن العلاقة التي تجمع الشبكة الإخبارية الأمريكية ومضمار «ميدان» قديمة وطويلة، وخاصة أن الشبكة هي الشريك الإعلامي العالمي لمضمار «ميدان».

ولكن هذه المرة التي نشارك في رعاية أحد سباقات المضمار العالمي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التزامنا دعم سباقات الخيول، وخاصة أن «ميدان» يستضيف سنوياً كأس دبي العالمي السباق الأغلى والأقوى حول العالم.

رعاية

وقالت كارولين فرج، إن الرعاية هي بداية لخطط لدخول غمار رعاية الأحداث الرياضية، ونحن لسنا بجدد في عالم الرعايات، وخاصة أن «CNN» لديها علاقات ممتدة مع دبي، إذ كان أول مكتب لنا في منطقة الخليج العربي في دبي قبل 17 عاماً، وكانت هذه بداية وجودنا في المنطقة وتفاعلنا مع المجتمع الإماراتي ومنطقة الخليج العربي.

وأضافت كارولين فرج، نحن نتواجد في سباقات «فورمولا - 1» وبطولات التنس والغولف، إذاً نحن متواجدون في كافة الأنشطة الرياضية التي تقام في الدولة.

وأكدت كارولين فرج، أنه في كل عام تقوم الشبكة الأمريكية بإرسال فريق متخصص في سباقات الخيول لمتابعة كأس دبي العالمي على المستوى الدولي، وهي استمرارية والتزام منا بهذا النشاط العالمي.

دوغ واتسون: «ليثام» حقق التوقّعات

أعرب المدرب دوغ واتسون عن ارتياحه للفوز الرائع الذي حققه «ليثام سينت أنيس» لمحمد خليفة البسطي بانتزاعه لقب الشوط الرابع للسرعة بقيادة الفارس القدير باتريك دوبس.

وقال واتسون في تصريح لـ«البيان الرياضي» إن البطل حقق التوقعات ونال اللقب وإنه كان واثقاً بظهوره بمستوى مشرف وانتزاع اللقب قياساً بتدريباته واستعداداته قبل السباق .

وأشاد المدرب دوغ واتسون بأداء «ذا جريت كولكشن» في الشوط الخامس لمسافة الميل، مؤكداً لـ«البيان الرياضي» أنه أثبت قوته وجدارته بالفوز باللقب.

وأضاف قائلاً إن الحظ لم يحالفه في مشاركاته السابقة بمضمار «ميدان»، حيث خسر مرتين وحل وصيفاً في نفس المنافسة خلال كرنفال كأس دبي العالمي أمام «كابيزانو» بطل الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة.

جاهزية «جندو جدو» قادته للفوز

قال علي غانم ومنصور السلمان إن جاهزية البطل «جندو جدو» قادته لتحقيق لقب الشوط السابع.

وأضافا عقب التتويج لـ «البيان الرياضي»: إن مسافة السباق كانت مناسبة للبطل، أظهر من خلالها جدارته بالفوز، وكذلك كانت الأرضية الرملية مناسبة للانطلاقة، وإن المدرب سالم بن غدير سيختار السباق المناسب عقب كأس دبي العالمي.

سيمار: «سبيدي موف» ساعدته الخانة

أكد المدرب ساتيش سيمار أن الخانة رقم «3» ساعدت «سبيدي موف» في الانطلاق من الخارج ما أسهم في تصدره وتزعمه للشوط الخامس، وذلك على عكس مشاركتيه الأخيرتين، حيث كانت الانطلاقة من البوابتين «14» و«12»، وهذا لم يساعده في الانطلاقة بقوة، وتطلب منه أداء أكثر قوة حتى يتخطى منافسيه.