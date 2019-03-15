ماجد المعلا: رعاية طيران الإمارات تعكس الارتباط الوثيق بسباقات الخيول

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعرب الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، عن سعادتهم وفخرهم برعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة ورعاية العديد من السباقات والفعاليات الأخرى الخاصة برياضة الفروسية، رياضة الآباء والأجداد.

وقال: "تفخر شركة طيران الإمارات مجدداً، برعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، لتتوج بذلك دعمها الطويل الأمد، لتنمية وتطوير سباقات الخيل ورياضة الفروسية في دبي. فسباق القدرة، يعد اختباراً استراتيجياً للبراعة في ركوب الخيل، حيث يتحدى قدرة الخيل ومهارات التهيئة النفسية لدى الفارس لإكمال جولة قاسية، ويسر طيران الإمارات، رعاية هذه الفعالية، ونشعر بثقة تامة بأن سباق هذا العام سيحقق نجاحاً استثنائياً.

وأضاف: ارتبطت طيران الإمارات ارتباطاً وثيقاً برعاية الفعاليات الرياضية بصفة عامة، ورعاية سباقات الخيل والفروسية حول العالم بصورة خاصة، باعتبار هذه الرياضة ترتبط بآبائنا وأجدادنا، فضلاً عن كونها تضرب بجذورها في جذور الثقافة العربية، ما يجعلنا ملتزمين بدعم السباقات، سواء التي تقام داخل دولة الإمارات أو خارجها. وكشف المعلا أن شركة طيران الإمارات، تربطها شراكة مع العديد من الأندية ومضامير سباقات الفروسية في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر رعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، تأكيداً للالتزام والدعم نحو هذه الرياضة الرائعة.

لافتاً إلى أن رعاية طيران الإمارات على مستوى سباقات الخيل، تشمل كأس دبي العالمي، إضافة إلى رعاية بعض السباقات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول أوروبا الأخرى. واختتم بقوله، إن رياضة القدرة تعتبر شاهداً حقيقياً على مدى قدرة تحمل الخيل، وعلى مهارة الفرسان.