تحدي فرسان المستقبل في سباق البوني اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ينطلق في الساعة الرابعة، عصر اليوم، سباق «البوني» للأطفال وفرسان المستقبل بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والتي تختتم سباقاتها غداً. وسيتم تقسيم السباق إلى 3 مجموعات تتضمن كل مجموعة ارتفاعاً معيناً للخيول التي سيشارك فيها الصغار.

ويشهد سباق البوني مشاركة فرسان من داخل الدولة وخارجها، ويعتبر من الفعاليات المميزة التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأطفال وأولياء الأمور الذين يحرصون على مشاركة أبنائهم في السباق، كما يمثل السباق أحد أشكال الدعم لهذه الشريحة، ويعتبر السباق أكبر تشجيع لهم، حيث سيتم تسليم الفائزين جوائز في نهاية السباق.

جاهزية كبيرة

ورفع مختلف الفرسان الصغار مستوى جاهزيتهم للسباق عبر التدريبات المكثفة في الأيام السابقة.

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، يشمل جميع الفئات والشرائح ولم يغفل أهمية تواجد الأطفال في هذه التظاهرة العالمية عبر تنظيم سباق البوني للجيل الناشئ، إلى جانب السباقات الأخرى المشروطة .

والتي استهدفت السيدات في مستهل بداية المهرجان وسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي في اليوم الثاني والذي يشكل حافزاً إضافياً للملّاك المواطنين، وكأس اليمامة المخصص للأفراس فقط، مشيراً إلى أن سباق البوني يشهد تفاعلاً كبيراً سنوياً ويستقطب العديد من الفرسان الصغار، ويحظى باهتمام من قبل أولياء الأمور، مما يؤكد مكانة الحدث في قلوب الجميع.

وشهدت سباقات البوني في الفترة الأخيرة، تفاعلاً كبيراً من قبل الفرسان الصغار الذين يحرصون على المشاركة ضمن المهرجانات السنوية الكبيرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، وهي مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يتزامن مع نهاية موسم سباقات القدرة المحلية.