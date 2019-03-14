«المنارة» في مواجهة الأقوياء في الشوط الرابع الرئيسي

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق العشرون لمضمار «ميدان»، والذي يندرج في إطار السباقات المحلية للمضمار العالمي.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط مثيرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط مليوناً و240 ألف درهم، برعاية مجموعة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الشوط الرابع (الرئيس)

وستكون الأنظار متوجهة نحو الشوط الرابع (الرئيسي) «CNN Business» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، والذي سيكون مخصصاً للسرعة، إذ يشارك في الشوط 11 خيلاً، أبرزهم «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المرشح الأقوى للشوط، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، «الراصد» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس كريستوفر هايس وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

كما يشارك في الشوط «هوتوتو» لباسل أحمد رامي، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب يوسف بن غيلان، «ليثام سينت آنيس» لمحمد خليفة البسطي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، «بيتشكومبر باي» لإيه سي إلينغتون، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، «شيس ماستر» لجالاكسي للسباقات، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، بالإضافة إلى «شي شي» و«سالفادوري» و«إيمريتس سكاي كارجو» لنقابة بورسلي للسباقات.

إثارة في «الخامس»

وتتواصل الإثارة والقوة في الشوط الخامس «CNN Travel» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، وبمشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «مناهير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «البرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ذا جريت كولكشن» لزاور سكريكوف، «بيلار أوف سوسايتي» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جورج فيليرز» و«روي اوربيسون» و«دفق» و«زاجر» لمحمد خليفة البسطي، «هورنسبي» لماجد علي المرزوقي، «ذي نيو مهراجا» لآفني وشارنس ونيراف كابور، و«مستر بارما» لعائلة بارما.

«الأول»

يشهد الشوط الأول «CNN Style» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً، أبرزهم «ريان» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «كوزمو ستار» و«على مهلك» و«أنثوني إي» لنقابة بورسلي للسباقات، «رول إف أونر» لإسماعيل محمد.

«الثاني»

يشارك في الشوط الثاني «CNN International Commercial» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «جيرنسي» و«توباكو» لمحمد خليفة البسطي، «هيرالديك» لفريق البيت متوحد، «فيرست داون» لتتش جولد للسباقات، «نائب» لحمدان المنصوري.

«الثالث»

يشهد الشوط الثالث «CNN Arabic» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، مشاركة 10 خيول، أبرزها «أصلان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «بوا دو بولون» لأحمد غليطة المهيري.

«السادس»

يشارك في الشوط السادس «CNN Health» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 11 خيلاً، أبرزهم «مصطلب» و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «باور كريزي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أوديسا» لأحمد غليطة المهيري، «بايريتس كوف» لحمد راشد غدير، «افتتاح» لناصر عسكر.

«السابع»

يشهد الشوط السابع «CNN Sport» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، والبالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم، 13 خيلاً، أبرزهم «أليكو» و«جينتشي» لفريق البيت متوحد، «استكمال» للإمارات للسباقات الترفيهية، «كاراجنسكي» و«ريفير أوف جولد» لناصر عسكر، «سي إسكيمر» لأبوظبي ريسنغ.

255 ألف درهم الجوائز المالية لترشيحات الجمهور

أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار ميدان، عن رصد مبلغ 255 ألفاً و535 درهماً قيمة الجوائز المالية لمسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي: ينال من يكسب جائزة الترشيحات للأشواط الستة مبلغ 13 ألفاً و535 درهماً.

ويحصل من يرشح خمسة خيول فائزة مبلغ 6 آلاف درهم. وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل من يفوز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة مبلغ 5 آلاف درهم.

وينال من يفوز بجائزة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 30 ألف درهم. فيما يحصل من يكسب مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 25 ألف درهم. ومن يحصل على جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية مبلغ 160 ألف درهم. ويحصل الفائز بمسابقة الترضية للأشواط الثلاثية مبلغ ألفين درهم. وينال من يكسب مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس مبلغ 5 آلاف درهم.

وينافس من يفوز بجائزة مسابقة السوبر هاي فايف للشوط الأخير مبلغ 5 آلاف درهم. وتبدأ مسابقات الترشيحات من الشوط الثاني. ويتم توزيع استمارات الترشيحات من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة 6.40 مساءً.

وآخر موعد لتسليم الاستمارات الساعة 6.50 مساءً قبل 15 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني بالبرنامج.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني، وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. وعلى المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة، مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية السباق.

سيتم إخطار الفائزين بجميع المسابقات عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة، ويشترط تواجد الفائز شخصياً بالمضمار مع إبراز وثيقة إثبات هوية أصلية سارية المفعول تحمل صورة شخصية (جواز سفر، بطاقة هوية، رخصة قيادة)، لاستلام الجائزة المالية من مركز توزيع الجوائز في الطابق الأول بميدان.

CNN ترعى للمرة الأولى سباقات «ميدان»

ترعى الشبكة الإخبارية الأمريكية «CNN»، للمرة الأولى، سباقات مضمار «ميدان» العالمي، مما يعد إضافة جديدة لمجموعة الرعايات لسباقات المضمار العالمي.

و«CNN» معروفة بكونها الشريك الإعلامي الرسمي لسباق كأس دبي العالمي الأغلى في العالم، إذ توجد في كل عام خلال مجريات كرنفال كأس دبي العالمي، وصولاً إلى الحدث العالمي لتغطية كل جوانب سباقات الخيول في «ميدان». شبكة «CNN» أُسّست عام 1980 من القرن الماضي، لتصبح من أبرز القنوات الإخبارية العالمية التي تنقل كل الأحداث لمشاهديها في العالم، وتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية. دبي - البيان الرياضي

«كورتو» لجودلفين لن يشارك في سباق «2000 جينيز» الإنجليزي

تعرض المهر «كورتو» لجودلفين لانتكاسة صحية، لن يتمكن معها من المشاركة في سباق «2000 جينيز» الإنجليزي في مايو المقبل.

آخر مشاركة لابن «دباوي»، كانت لدى فوزه بسباق ناشونال ستيكس (ج1)، في ذي كرا في سبتمبر الماضي، خلال موسمه في عمر السنتين، والذي لم يتذوق فيه طعم الخسارة. وقال المدرب شارلي أبلبي: «لسوء الطالع، تعرض «كورتو» لإصابة في الأنسجة الرخوة أثناء التدريب في دبي، وهذا ما يترتب عليه حرمانه من المشاركة في سباق 2000 جينيز».

«وهو أمر مؤسف حقاً، إذ كنا نعلق عليه آمالاً كبيرة هذا العام، وسنعرف المزيد بعد إجراء فحص آخر له في غضون أسبوعين». «من المبكر للغاية الحديث عن موعد عودته للتدريب، ولقد تعرضنا لمثل هذه الإصابات من قبل، وسنتابع مدى تعافيه من تلك الإصابة». دبي - البيان الرياضي