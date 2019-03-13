6 فرق تتنافس على كأس رئيس الدولة للبولو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، إنابة عن سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، إقامة بطولة كأس رئيس الدولة للبولو 2019 في الفترة من 15 إلى 29 مارس الجاري، بمشاركة 6 فرق، يتقدمها فريق الإمارات الذي حصد ألقاب الموسم الحالي بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس بغنتوت، حضره أحمد النعيمي مدير عام النادي، وجاد ياس نائب رئيس مبيعات مازيراتي بشركة الطاير للسيارات الراعي الذهبي للبطولة، وعدد من الرعاة، بجانب اللاعب الدولي يوسف بن ديسمال.

وقال بن حوفان إن البطولة تأتي ضمن فعاليات عام التسامح، وتعد الحدث الأبرز في الشرق الأوسط على مستوى لعبة البولو، وشكر نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت الجهات الراعية على المشاركة في هذا الحدث المهم، موجهاً الدعوة لجميع عشاق البولو لمتابعة البطولة.

وبدوره كشف أحمد النعيمي عن تقديم جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، للفرق الثلاث الأوائل، إضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من الشركات الراعية للجماهير، وأكد النعيمي أن البطولة تحظى باهتمام كبير من إدارة نادي غنتوت، لأنها تحمل اسماً غالياً على الجميع، وشهد المؤتمر شرح لوائح البطولة وإجراء القرعة، حيث تم توزيع الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى فرق ديزرت بالم وأبوظبي وغنتوت، وجمعت الثانية فرق الإمارات وزيدان السعودي والحبتور.

ويشهد اليوم الأول مباراتين: الأولى تجمع أبوظبي وزيدان، والثانية ديزرت مع الإمارات.