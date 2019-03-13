«بيرق الناموس» تشعل تحدي القدرة

المصدر: Ⅶ دبي ـ علي الظاهري

تشهد جائزة «بيرق الناموس» تفاعلاً كبيراً بين مدربي رياضة القدرة والتي تم إطلاقها أخيراً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتتصدر إسطبلات M7 تحت إشراف المدرب محمد السبوسي، قائمة المنافسة في الإسطبلات المخصصة لأصحاب السمو الشيوخ، فيما يعتلي قمة الإسطبلات الخاصة إسطبل s.s تحت إشراف المالك والمدرب سلطان بن علي السبوسي.

وأشعلت جائزة «بيرق الناموس»، التحدي بين المدربين مع انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي حيث يسعى كل مدرب إلى تعزيز رصيده من النقاط على نتائجه في السباقات الأخرى التي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم وقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي.

فئات الجائزة

وتنقسم جائزة «بيرق الناموس» إلى فئتين: الأولى لمدربي إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، والفئة الثانية تشمل مدربي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، حيث سيتم احتساب مجموع النقاط الكلي لأصحاب المراكز العشرة الأولى لسباقات القدرة في سيح السلم والوثبة للموسم الجاري، عبر برنامج «الخطة» في قناة «دبي ريسنغ».

وستوزع الجوائز على النحو التالي: يحصل صاحب المركز الأول على بيرق ومبلغ نقدي يتسلمه في نهاية الموسم ويستبدل بدرع تذكارية تحمل اسم الفائز في الموسم الجديد إلا في حال تحقيق المدرب لـ «البيرق» لثلاثة مواسم متتالية أو منفصلة، يحتفظ به ويعاد تصميم البيرق حينها، فيما سينال أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس، على مبلغ نقدي.

ومن أبرز الشروط والمعايير الخاصة بتحصيل النقاط، اعتماد لجنة البيرق على النتائج الرسمية الصادرة والمعتمدة من اتحاد الإمارات للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية.

فخر واعتزاز

وأكد عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن تكليف «دبي ريسنغ» باحتساب نقاط جائزة البيرق عن طريق برنامج «الخطة» الذي يعتبر جزءاً من قنوات دبي الرياضية، يعتبر شرفاً كبيراً ومصدر فخر واعتزاز، مؤكداً أن جائزة البيرق بمثابة حافز ودعم إضافي للمدربين في رياضة القدرة وتعتبر هذه المبادرة ليست بغريبة على «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف عبدالرحمن أمين، إن جائزة البيرق حققت ردود أفعال قوية بين المدربين وذلك ما تجلى من خلال سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث وضع العديد من المدربين «بيرق الناموس» في الاعتبار.

دعم كبير لأهل الخيل

أكد المدرب محمد السبوسي، أن جائزة «بيرق الناموس» تعتبر دعماً كبيراً لأهل الخيل والقدرة من قبل «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقال السبوسي إن الفكرة تعتبر رائدة تحفز جميع المدربين على بذل مزيد من الجهد والعمل. وأعرب محمد السبوسي عن سعادته بتصدر إسطبلات إم 7 القائمة على مستوى إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ.

«الوصيف» دافع للموسم المقبل

أكد المدرب منصور إبراهيم أحمد والذي يحتل المرتبة الثانية حتى الآن على مستوى الإسطبلات الخاصة، أن الجائزة مدت جميع المدربين بدافع أكبر في سباقات القدرة، وقال إن الأفكار النيرة والمبدعة ليست بغريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن احتلال المركز الثاني «الوصيف» مؤقتاً يعتبر دافعاً من أجل المنافسة على «البيرق» الموسم المقبل.

إسطبلات الشيوخ

الاسطبل المدرب

1. إسطبلات إم 7 محمد السبوسي

2. إسطبلات إف 3 خليفة غانم المري

3. إسطبلات إم.آر.إم إسماعيل محمد

الإسطبلات الخاصة

الاسطبل المدرب

1. إسطبلات إس إس سلطان بن علي السبوسي

2. إسطبلات الكمدة منصور إبراهيم أحمد

3. إسطبلات ماس منصور أحمد السبوسي

الدربي: الجائزة ألهبت المنافسة بين المدربين

أكد المالك والمدرب راشد الدربي والمحلل الرياضي في قنوات «دبي ريسنغ»، أن جائزة بيرق الناموس تمثل دعماً كبيراً للمدربين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تركز الجائزة على إنجازات المدرب بصورة خاصة وليس الإسطبل، مشيراً إلى أن الجائزة عززت من مستوى المنافسة بين المدربين وأعطتهم مزيداً من الحماس.

وقال الدربي، إن الجائزة ستساهم بصورة كبيرة في رفع استعدادات المدربين للموسم المحلي المقبل، مشيراً إلى أن برنامج «الخطة» عبر قناة «دبي ريسنغ» سيستعرض نقاط جميع المدربين كما أن تطبيق «اليمامة» الذكي الذي أسسه الفارس محمد العبار، يوفر نتائج المدربين بشكل محدث.

راكان: احتساب النقاط يشمل العشرة الأوائل

قال المالك والمدرب حسن راكان المنصوري والمحلل الرياضي في قنوات «دبي ريسنغ»، إن الجائزة تعتبر دعم لأهل رياضة القدرة أسوة برياضة الهجن، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود وتوجيهات سموه بأن تشمل الجوائز الفائزين العشرة وليس الثلاثة الأوائل فقط.

وكشف المنصوري أن آلية احتساب النقاط تشمل العشرة الأوائل في كل السباقات الرسمية وفق مسافة السباق، بحيث يحصل صاحب المركز الأول في سباقات 160 كلم على 160 نقطة والثاني 150 نقطة بحيث تخصم 10 نقاط تباعاً من أصحاب المراكز حتى المركز العاشر.