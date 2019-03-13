مربط دبي يتفوّق بإنتاجه المحلي

المصدر: Ⅶدبي-البيان الرياضي

نالت فعاليات النسخة العشرين لمهرجان اﻟﺷﺎرﻗﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟواد اﻟﻌرﺑﻲ الثناء والإطراء في أوساط المشاركين في البطولة التي أقيمت تحت رعاية ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو الشيخ اﻟدﻛﺗور ﺳﻠطﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛم اﻟﺷﺎرﻗﺔ، وبتنظيم من ﻧﺎدي اﻟﺷﺎرﻗﺔ للفروسية واﻟﺳﺑﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ الهيئة الأوروبية ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﻣﺎل اﻟﺧيل العربية الأصيلة (الإيكاهو).

واستقطبت بطولة المهرجان مجموعة كبيرة من أجود الخيول العربية الأصيلة يتقدمها الإنتاج المحلي لدولة الإمارات بجودته العالمية وخيول المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالإضافة إلى 7 دول.

وبلغ عدد الخيول المشاركة 359 خيلاً. وتميز المهرجان بزخم كبير في الحضور الجماهيري الواسع مع نهاية عطلة الأسبوع، وبتوافد عشرات المصورين من المحترفين والهواة حرصاً على المشاركة في جائزة التصوير الضوئي التي أطلقتها اللجنة المنظمة للمهرجان التي نجحت بامتياز في تنظيم الحدث بأعلى مستويات الجودة وأرقى مراتب الضيافة.

مربط دبي في القمة

شكلت خيول مربط دبي للخيول العربية قمة هرم الجودة والسيطرة على ألقاب البطولات محرزاً ذهبيتين وفضية وبرونزيتين. وكان مربط دبي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثلاثية ذهبية لولا سحب المهر الدولي المتميز «دي شلال» بسبب الإصابة.

وتعتبر خيول الإنتاج المحلي للمربط، المتوجة في مختلف فئات البطولة من أجود إنتاجه، لاسيما خيول أعمار السنة والتي يتوقع أن تشق طريقها في الموسم الخارجي نحو ألقاب البطولات الدولية وصولاً إلى بطولة كأس الأمم بألمانيا وبطولة العالم في فرنسا.

المهرة «دي فنانة» وهي من الفحل إكسكاليبور أي ايه والفرس إيلي فلامنكا وضعت بصمتها الجديدة لمربط دبي بنيلها ذهبية مهرات أعمار السنة، في حين نال المهر دي نايل وهو من منتج الأبطال العالميين الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي نوال ذهبية أمهار أعمار السنة.

كما انتزع الفحل دي خطاف وهو من البطل العالمي الفحل رويال كلرز والفرس دي جوان فضية بطولة الأفحل، وأحرز المهر دي بارق وهو أيضاً من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس رويال أميرة برونزية المهور، ونالت المهرة دي سينيه وهي كذلك من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس رويال أميرة برونزية المهرات. وبهذه الحصيلة الثقيلة طبع إنتاج مربط دبي مهرجان الشارقة في نسخته العشرين بطابع الجودة والتميز الكمي والنوعي.