تحدي الأفراس في كأس «اليمامة» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة، في سيح السلم، في السابعة من صباح اليوم، انطلاقة سباق كأس «اليمامة» لمسافة 119 كم المخصص للأفراس. ويعتبر الفارس عبد الله غانم المري حامل لقب النسخة الماضية لسباق «اليمامة»، وحقق اللقب بواسطة الفرس «جوبين تايغر ليلى» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.29.43 ساعات، وكان الفارس محمد المزروعي هو الوصيف على صهوة الفرس «سمسارة» لإسطبل «F3»، مسجلاً زمناً قدره 4.29.59 ساعات، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس سيف المزروعي ممتطياً «أورانج جلوف» لإسطبل «MRM»، مسجلاً زمناً قدره 4.33.35 ساعات.

مراحل

وتم تقسيم مراحل السباق على النحو التالي: المرحلة الأولى لمسافة 40 كم (اللون الأصفر)، المرحلة الثانية لمسافة 35 كم (اللون الأحمر)، المرحلة الثالثة لمسافة 26 كم (اللون الأزرق)، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 18 كم (اللون الأبيض).

وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق. وقررت اللجنة المنظمة أن يُعقد الاجتماع التنويري قبل السباق، عند بوابة الفحص البيطري. وطالبت اللجنة المنظمة الفرسان بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره إلى البوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأن أي خيل يرفض أو يشكّل خطراً على الكادر الطبي يُستبعد من السباق.

لوائح

وتقرر السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم الطبي المرافق البقاء في المداخل والبوابة الطبية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري، ولا يسمح باستخدام السوط والمضمار واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري ليسجل له زمن دخول جديد.

وتقرر أن أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، وسيتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب وتحديد معدل نبضات القلب حسب النظام المتبع، وأي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية تعرّض مرتكبها للعقوبة.

تنظيم

ولا يسمح للسيارات بالاقتراب من الخيول في المسارات، ويرجى من أفراد الطاقم المرافق والسائقين التنبه إلى أن القيام بأي عمل يزعج الخيول المشاركة أو يؤثر في أدائها سيعرّض الفارس للعقوبة.

كما يمنع منعاً باتاً إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارة، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كم من خط النهاية، وفي حال المخالفة سيتم استبعاد الفارس المخالف.