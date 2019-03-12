6 جلسات تثري مؤتمر دبي الدولي للفروسية

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من «مؤتمر دبي الدولي للفروسية» في 21 من شهر مارس الجاري، بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي والذي ينظمه الملكي للفروسية، تحت شعار «دبي القلب النابض لفروسية العالم» وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، وبالتعاون والشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات تعقد على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها يناقشون عدداً من قضايا عالم صناعة الخيل والفروسية بالتزامن مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وجاء الكشف عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي أول من أمس، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ومتعب الشمري مدير ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيول في العاصمة السعودية الرياض، ومصطفى علي بن أحمد عمشان رئيس مؤتمر دبي الدولي للفروسية رئيس الملكي للفروسية، وغازي المدني مدير قسم السياحة الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وهناء الهولي ممثلة عن مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الأجهزة الإعلامية.

دور كبير

وأشاد ميرزا الصايغ بالمؤتمر والدور الكبير الذي يلعبه عبر جمع كوكبة من الخبراء والمهتمين في الفروسية عموماً وإعلاء شأن الخيل العربي وذلك ما تترجمه رعاية «شادويل» في مختلف سباقات الخيول العربية في مختلف أنحاء العالم، معرباً عن فخره بالمشاركة السعودية رفيعة المستوى في المؤتمر، ما يجسد عمق العلاقة بين البلدين لدعم الخيول العربية التي أصبح الاهتمام بها اليوم موضوع الساعة، وبدوره، توجه مصطفى عمشان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه اللامحدود للفروسية وتشجيعه للمنتسبين لهذه الرياضة على أن يستمروا في عطائهم ويبدعوا ويبتكروا لتطوير هذه الرياضة، كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لرعاية سموه ودعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة ومتابعته أعمال المؤتمر، ما كان له الأثر البالغ في نجاح الدورات السابقة.

مشاركة رفيعة

وقال مصطفى عمشان إن النسخة الثالثة تتميز بمشاركة رفيعة من أصحاب السمو الشيوخ والأمراء من رموز الفروسية بالمنطقة والعالم، من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من دول أخرى، كما أن هذه النسخة اهتمت أيضاً بالعلاقات الأخوية والتلاحم الوطني بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وذلك من خلال الجلسة الأولى التي تناولت الجهود المشتركة لدعم الخيول العربية محلياً ودولياً، ومن جانبه، أكد غازي المدني أن النسخة الثالثة لمؤتمر دبي تؤكد أنه في تطور مستمر وهو الأمر الذي يجد الدعم من المجلس حيث يتماشى مع أهدافنا باستدامة الفعاليات في المدينة والتي بلغت الآن أكثر من 400 فعالية في العام الواحد، متوجهاً بالشكر للأجهزة الإعلامية، التي تعد شريكاً في إنجاح هذه الفعاليات المتنوعة، حيث إن عمل الإعلام يكمل رسالتنا.

محتوى الجلسات

يحتوي المؤتمر على 6 جلسات، تنطلق الأولى عقب الافتتاح وعنوانها الجهود الإماراتية السعودية في تطوير سباقات الخيول العربية على الصعيدين المحلي والدولي، تعقبها الجلسة الثانية بعنوان إنتاج الخيول العربية الأصيلة، ويستهل اليوم الثاني، بجلسة عنوانها، الفروسية والمرأة العربية.. آمال وطموح، وأما الجلسة الثانية، تتناول التوجهات العالمية في الرفق بالحيوان ــ الخيل، وآليات تنفيذها واقعياً، وفي اليوم الأخير جلستان الأولى آفاق تعليم الفروسية في الوطن العربي، والثانية تجارب شبابية في الفروسية... تحديات وإنجازات.

متعب الشمري: فخورون بالمشاركة السعودية في الإمارات



أعرب متعب الشمري مدير ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيول في العاصمة السعودية الرياض، عن سعادته وفخره بالمشاركة السعودية في الإمارات من خلال مؤتمر دبي الدولي للفروسية، وقال إن دبي نالت السبق والريادة في مختلف المجالات لاسيما في الفروسية التي حققت فيها العديد من الإنجازات، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه الكبير لإعلاء شأن الخيل العربي في العالم ودعم سموه في المملكة على وجه الخصوص عبر رعاية شادويل للسباق الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض يوم 20 ديسمبر الماضي على ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز، معلناً عن وجود خطة لزيادة الأشواط وجوائز السباق في السباق الذي ترعاه مزارع شادويل في النسخة المقبلة. دبي - البيان الرياضي



هناء الهولي: نتوقع 10 آلاف زائر لمعرض دبي الدولي للخيل

أعربت هناء الهولي ممثلة معرض دبي الدولي للخيل، عن سعادتها باستضافة المعرض السنوي للخيل المصاحب لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، وقالت إن المعرض يستعد لاستقبال مئات العارضين من مختلف أنحاء العالم، وستكون مشاركة الجناح الإيطالي مضاعفة في نسخة العام بالمقارنة مع السنوات السابقة، مضيفة إن التوقعات تشير إلى استقبال المعرض أكثر من 10 آلاف زائر هذا العام، نتيجة الفعاليات الشيقة والمنتجات المميزة التي يقدمها المعرض.

وأضافت الهولي إن المعرض الدولي المرتقب، يحتضن مجموعة من الأعمال الفنية التي تحاكي عالم الخيل والفروسية، ويستضيف نخبة من الفنانين العالميين، فضلاً عن المشاركة المتميزة للرعاة وكافة المهتمين برياضة الخيول ومعداتها. دبي - البيان الرياضي