شذرا الحجاج.. فارسة تحاكي الخيل بريشة الفن

بين ركوب الخيل وترجمة حب رياضة الآباء والأجداد بريشة الفن، يجسد معرض شذرا الحجاج، قصة فارسة ملهمة تحاكي الخيل بريشة الفن، حيث حرصت شذرا الحجاج على تنظيم معرض يتضمن مجموعة من اللوحات الفنية، رغم مشاركتها في الوقت نفسه في سباق السيدات، الذي احتلت فيه المركز الـ 27.

وأكدت شذرا الحجاج أنها اكتشفت موهبة الرسم في وقت مبكر أثناء مرحلة الدراسة، ورافقها حب الفن في المرحلة الجامعية، مشيرة إلى أنها أنهت رسم العديد من اللوحات الفنية بما يقارب نحو 50 لوحة ترمز معظمها إلى الخيل.

وأضافت الحجاج لـ «البيان الرياضي»، أن المعرض يعتبر هو أول معرض لها، وتزامن مع مناسبتين: الأولى تعتبر غالية على قلوب الجميع، وهي مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والمناسبة الثانية يوم المرأة العالمي، معربة عن سعادتها بأن يكون المعرض مرآة تعكس الوجه الآخر لحبها للخيل.

وذكرت الحجاج أنها تنتمي إلى عائلة رياضية، حيث كان والدها رحمه الله، يشجعهم على رياضة الفروسية، وقرعت أبواب الفروسية بركوب الخيل في سن الـ 16، لتتمكن بعد مرور 4 سنوات، من تسجيل أول مشاركة رسمية، موضحة أنها تحرص على الوجود في مختلف سباقات الموسم حباً برياضة الآباء والأجداد، وتشارك تحت مظلة إسطبلات سيح السلم.

وكشفت الحجاج، أن الحظ لم يحالفها هذا الموسم بخلاف المواسم السابقة، حيث لم تحقق أي لقب هذا العام، مبينة أن لديها مجموعة من الفرسان من الأقارب يحرصون على المشاركة في سباقات القدرة.