محمد بن راشد يشهد انطلاقــة مهرجـان ولي عهد دبي للقدرة في سيح السلم

المصدر: Ⅶ دبي- علي الظاهريⅦ دبي - البيان الرياضي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، سباق السيدات لمسافة 119 كم في انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يختتم السبت المقبل، وأقيم يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 179 فارسة من مختلف الإسطبلات من داخل الدولة وخارجها.

واحتفظت إسطبلات F3 بلقب تحدي السيدات، حيث توجت الفارسة آية عبد الرضا باللقب ممتطية صهوة الفرس «عطوفة دي لاب» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.04.45 ساعات، واحتلت الوصافة في المركز الثاني الفارسة سيسيليا غارسيا من الأوروغواي على صهوة الجواد «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.05.13 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة الجواد «اواران بارك ستار شادو» لإسطبلات M7 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.05.22 ساعات.

«بيرق الناموس»

من جهة أخرى، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة «بيرق الناموس» الخاصة بمدربي القدرة، والتي تشمل إنجازات المدربين طوال الموسم المحلي الحالي 2018-2019، والتي أقيمت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والمنافسات الأخرى التي احتضنتها قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة.

وتنقسم جائزة «بيرق الناموس» إلى فئتين: الأولى لمدربي إسطبلات أصحاب السمو الشيوخ، والفئة الثانية تشمل مدربي الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، حيث سيتم احتساب مجموع النقاط الكلي لأصحاب المراكز العشرة الأولى لسباقات القدرة في سيح السلم والوثبة للموسم الجاري، عبر برنامج «الخطة» في قناة «دبي ريسنغ».

نتائج السباق

وظفرت الفارسة الأيرلندية آمي لويس بالمركز الرابع على صهوة الجواد «هويترو اكس آر» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.07.37 ساعات، تلتها في المركز الخامس الفارسة ميرة جاسم الأنصاري على صهوة الفرس «اريزونا دى ساي» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4.09.23 ساعات، ونالت المركز السادس الفارسة الأسترالية ليبرتي هايبلي على صهوة الفرس «عريبي» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.13.34 ساعات.

وجاءت في المركز السابع الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة الجواد «الأندر» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.13.51 ساعات، تلتها في المركز الثامن الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة الجواد «برج الجدا» لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 4.17.38 ساعات، واحتلت المركز التاسع الفارسة الإسبانية مايلين كالفو على صهوة الجواد «كازون تيجر» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.19.04 ساعات، وحققت المركز العاشر الفارسة علياء الصبوري على صهوة الجواد «برينس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلة زمناً قدره 4.19.58 ساعات.

سبيلانزون تتصدر «الأولى»

تصدرت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «اللون الأصفر» ممتطية صهوة «أواران بارك ستار شادو» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.26.08 ساعة، واحتلت المركز الثاني الفارسة الإسبانية مايلين كالفو ممتطية صهوة الجواد «كازون تايجري» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.26.11 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة آية عبد الرضا على صهوة الفرس «عطوفة دي لاب» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 1.26.19 ساعة، تلتها في المركز الرابع الفارسة الإسبانية نارو كالفو على صهوة الجواد «غازي» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 1.26.22 ساعة.

.. وتتصدر الثانية

واصلت الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر»، مسجلة زمناً قدره 2.38.12 ساعة، وقفزت الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا إلى المركز الثاني بدلاً من السابع على صهوة الجواد «توفكا لا ماجوري» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 2.38.12 ساعة، وحافظت الفارسة آية عبد الرضا على مركزها الثالث، مسجلة زمناً قدره 2.38.22 ساعة، تلتها في المركز الرابع الفارسة الإسبانية إيلاليا غونزالز على صهوة الجواد «رزنة ميلين ريانت» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 2.38.34 ساعة، واحتلت المركز الخامس الفارسة ميرة الأنصاري على صهوة الفرس «اريزونا دي ساي» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 2.38.47 ساعة.

كالفو تتصدر «الثالثة»

قفزت الفارسة الإسبانية نارو كالفو إلى صدارة المرحلة الثالثة لمسافة 26 كلم «اللون الأزرق» بعد أن احتلت المركز السادس في المرحلة السابقة، مسجلة زمناً قدره 3.33.54 ساعات، واحتفظت الفارسة سيسيليا غارسيا بالمركز الثاني مسجلة زمناً قدره 3.34.07 ساعات، كما راوحت الفارسة آية عبد الرضا في مركزها الثالث مسجلة زمناً قدره 3.34.15 ساعات.

تتويج

قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بعد نهاية السباق، بتتويج الفائزات، حيث تسلمت البطلة آية عبد الرضا كأس المركز الأول، وتسلمت الأورغوانية سيسيليا غارسيا كأس المركز الثاني، والأرجنتينية مارتينا سبيلانزون كأس المركز الثالث.

سباق الاسطبلات الخاصة ينطلق اليوم

ينطلق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم، في الساعة السابعة صباحاً اليوم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة. والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وأجريت أمس قياسات الوزن للفرسان، وإجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقين بألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 60 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

محمد العضب: 1400 مشـارك فــي المهرجان

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن سباق السيدات، الذي تزامن مع يوم المرأة العالمي، كشف عن المشاركة المميزة وحجم الدعم، الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات في شتى المجالات، ومنها رياضة الفروسية والقدرة بصفة خاصة، مشيداً بالمنافسة القوية طوال مجريات السباق بين مختلف الإسطبلات، ليتمكن إسطبل f 3 من حسم اللقب.

وكشف العضب، عن حجم المشاركة الإجمالية في جميع سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، حيث بلغ عدد المسجلين نحو 1400 فارس وفارسة من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن النسخة الحالية للمهرجان شهدت مشاركة أعلى من العام الماضي، مما يؤكد أن رياضة القدرة في الإمارات ماضية نحو الاتجاه الصحيح سواء من خلال تواجد الأعداد الكبيرة في السباقات أو مستوى وجودة الخيول المشاركة في مختلف المناسبات مما ساهم في تعزيز المنافسة بين مختلف المشاركين ويعكس التطور الكبير لرياضة الآباء والأجداد.

وأشار العضب إلى أن المهرجان يعتبر محطة مميزة تستقطب عشاق رياضة القدرة طوال الأيام المقبلة، وسيكون الجميع على موعد مع تحد آخر وهو سباق الإسطبلات الخاصة اليوم ثم كأس اليمامة المخصص للأفراس غداً ويوم الجمعة سيخصص للفرسان الصغار وصولاً إلى مسك الختام يوم السبت المقبل بإقامة السباق الرئيسي وهو كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وتوجه العضب بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

الأرجنتينية مارتينا: «أواران» أثبت جدارته

قالت الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون صاحبة المركز الثالث، إن السباق لم يخلُ من الصعوبة خاصة في المرحلة الأخيرة التي شهدت منافسة قوية بين كوكبة المقدمة، مشيرة إلى أن الحصان «اواران» أثبت قوته وجدارته، وقدم مشاركة مميزة في المسافة الممتدة إلى 119 كلم، حيث تعتبر هذه المسافة جيدة للمنافسة في سباقات الموسم على خلاف السباقات التي تبلغ مسافتها 100 كلم، والتي تشهد سرعات عالية تؤثر في الخيول.

وقالت الأرجنتينية سبيلانزون، إنها اعتلت منصة التتويج في موسم سباقات القدرة الحالي بمدينة دبي الدولية للقدرة، للمرة الثالثة، حيث نالت لقب كأس الفهيدي في الفترة السابقة، إضافة لتحقيق المركز الثالث في سباق السيدات ضمن مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة.

البطلة آية: فخورة باللقب الأول بالموسم

أعربت الفارسة آية عبدالرضا، عن سعادتها بالفوز بلقب السيدات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، لاسيما أن اللقب الغالي عوّض جميع النتائج السابقة في الموسم، حيث يعتبر اللقب هو الأول في رصيدها لهذا الموسم، مؤكدة أن اعتلاء منصة التتويج يعتبر دافعاً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

وأشادت آية عبدالرضا بأداء الفرس البطلة «عطوفة دي لاب» والتي قدمت أداء مميزاً منذ الصباح الباكر حتى الأمتار الأخيرة من السباق وأثبتت جدارتها باللقب، مشيرة إلى أن امتطاءها للفرس البطلة تعتبر هي المرة الأولى.

وتوجهت البطلة بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على الدعم اللامحدود والمتابعة، مما أثمر عنه تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأبدت الوصيفة الأورغوانية سيليسيا غارسيا صاحبة المركز الثاني، سعادتها الكبيرة باعتلاء منصة التتويج خلال 10 أيام، حيث توجت أخيراً بكأس ملك البحرين للقدرة الذي أقيم أخيراً في مملكة البحرين، مؤكدة أنها تتطلع إلى تحقيق مزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.