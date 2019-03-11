مهرجان ولي عهد دبي للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، اليوم، انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ويدشن المهرجان سباق السيدات لمسافة 119، ويستمر حتى يوم 16 مارس الجاري، بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف دول العالم. كما تشارك 200 فارسة في سباق السيدات. وتتميز النسخة الحالية بتوحيد المسافة في جميع السباقات، بعد تحويل سباقي السيدات والإسطبلات الخاصة من 100 كلم إلى 119 كلم، كما طرأت تغييرات بسيطة على كأس اليمامة وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، بتقليص المسافة إلى 119 كلم بدلاً من 120 كلم.

فعاليات وبرامج

ويشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والبرامج الحافلة، بدءاً من اليوم الأول الذي يقام فيه السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كم «CEN»، بمشاركة نخبة من الفارسات من داخل الدولة وخارجها.

وتتواصل المنافسات غداً، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كم يليه كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، وستتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى السباق الرئيسي الذي يحمل لقب سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كلم.

سباق البوني

وتستمر فعاليات المهرجان، إقامة سباق الخيول الصغيرة «البوني»، المخصص للفرسان الصغار يوم الجمعة المقبل، والذي يعكس حجم الاهتمام بالأجيال الواعدة، أبطال الغد، وتعزيز العلاقة بين هذه الشريحة المهمة ورياضة الآباء والأجداد.

سباق السيدات

وبالعودة إلى تفاصيل تحدي السيدات اليوم، ينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة.

والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 26 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 18 كم «اللون الأبيض».

وطالبت اللجنة المنظمة، بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضارها للبوابة البيطرية للفحص مسبقاً، وأن أي خيل ترفض أو تشكل خطراً على الكادر الطبي، تستبعد من السباق.

كما تقرر السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري، ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد، وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية، وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد. وأي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، وسيتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع. وتنص الشروط والتعليمات كذلك، على أن أي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية، تعرض مرتكبها للعقوبة، كما نصت على منع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية منعاً باتاً.

شروط ومعايير

خضعت الخيول المشاركة للفحص البيطري أمس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقات بألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارسة 50 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ساعة.

محمد العضب: جميع الإسطبلات رفعت استعداداتها مبكراً قبل انطلاقة الحدث

أكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، يعتبر مناسبة خاصة ينتظرها جميع عشاق رياضة القدرة، قبل إسدال الستار على الفصل الأخير من موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المهرجان، ستشهد منافسة قوية بين المشاركين، لا سيما أن جميع الإسطبلات رفعت استعداداتها قبل انطلاقة الحدث بوقت مبكر.

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين في الحدث الذي يسجل نجاحاته العالمية سنوياً، سواء من خلال المشاركة المميزة أو الحضور الرائع، وذلك بفضل الدعم والرعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ارتأت تغيير المسافة في جميع سباقات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة إلى 119 كلم، بهدف إعطاء الفرصة أمام الفرسان لتخفيض السرعات، ما يسهم في المحافظة على سلامة الخيول والفرسان في السباق.

وقال: تتوجه اللجنة المنظمة، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير لأهل رياضة القدرة، من خلال إقامة هذا المهرجان، الذي يشمل جميع الفئات عبر السباقات المشروطة، وهي: سباق السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة وسباق الأفراس، الذي يحمل اسم الفرس التي توج سموه على صهوتها بلقب العالم في نورماندي بفرنسا عام 2014، فضلاً عن إقامة سباق البوني، الذي يعتبر من الفعاليات المصاحبة، ويعتبر نافذة إضافية للنشء والأطفال.

واختتم العضب بقوله إن المهرجان بصورة عامة، يشهد مشاركة نحو 45 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد سباق اليوم المخصص للسيدات، تسجيل 200 فارسة.دبي-البيان الرياضي