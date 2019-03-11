السويدي نجم الأسبوع 12 لدوري قفز الحواجز

المصدر: العين - البيان الرياضي

حقق الفارس سالم خميس السويدي، بالفرس «اسبريسو» من نادي الشارقة للفروسية، صدارة المنافسة الأهم في منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي اشتملت على 13 شوطاً، شارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، ومن كل الفئات، واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وجرت المنافسات على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجاء فوز الفارس سالم خميس السويدي في شوط بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، ونجح منهم 10 فرسان في العبور إلى جولة التمايز، وأكملها دون خطأ 9 فرسان، وتصدرهم السويدي، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى زميله بالنادي الفارس شادي غريب، والجواد «تايوان دي لاندي»، ونال جائزة المركز الثالث، الفارس جواو ماريا ماركولاس، بالجواد «غلامور إي اس» من مركز الحمرا للفروسية، وفي منافسة من مرحلتين على حواجز ارتفاعها 125 سم، لفرسان المستوى الأول، تصدرها الفارس سالم أحمد السويدي، بالجواد «سناب جاك» من نادي الشارقة للفروسية، وحقق الفارس عبد العزيز عبد الناصر العويس، جائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين، على حواجز 120 سم، لفرسان المستوى الثاني، وتصدر الفرسان من فئة (الجونيورز)، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات لجولة واحدة، على حواجز 120 سم، وبلغ الارتفاع 125 سم للخيول عمر 6 سنوات، الفارس عيسى عمران العويس، بالجواد «كود أوف هونور» من إسطبلات الصافنات.