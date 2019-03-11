«إيستر مان» يحلق بكأس زايد في هيوستن

المصدر: Ⅶ هيوستن - البيان الرياضي

حلق الجواد «إيستر مان» لبيتي وجوزيف جيلس، بقيادة ارنستو خيمنيز، بلقب الجولة الأولى لكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الفئة الأولى، البالغ جائزته 48,500 دولار، والذي أقيم أول من أمس على مضمار سام هيوستن الرملي، بولاية تكساس الأمريكية، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، تزامناً مع (عام التسامح)، وتنافس على كأس زايد البالغ طولها 1400 م، 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وجاء السباق مثيراً منذ البداية، حيث تقدمت «أبتاون ساند جيرل» إلى الصدارة مبكراً، وسط مطاردة من منافسيه حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم، انطلق «إيستر مان» بصورة قوية إلى الصدارة، وبدأ يوسع الفارق بينه وبين منافسيه، ليتفوق في نهاية الأمر بفارق بلغ 6,75 أطوال عن «أبتاون ساند جيرل»، فيما جاء في المركز الثالث «كويك ساند»، وسجل «إيستر مان» البالغ من العمر 7 سنوات، والمنحدر من نسل «بيرننج ساند» زمناً قياسياً جديداً، قدره 1:31:97 دقيقة.

كأس الوثبة

وفي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 م، البالغ جائزته 7 آلاف دولار، الذي أقيم في الشوط الأول المخصص للأفراس والمهرات عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 9 خيول، نجحت المهرة «دانس ويزمي» البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «جريلا»، في الفوز بالمركز الأول، وتقدمت إلى الصدارة مباشرة، بعد خروجها من البوابة الإلكترونية، وأنهت السباق لصالحها بفارق طول، عن وصيفتها «فورتاسيا»، بقيادة بي ماكنيل، فيما جاءت ثالثة «لاست كول».

فخر

وأكد سعيد مبارك المهيري، القنصل العام للدولة في هيوستن، أن الإمارات دائماً حريصة على تنظيم فعاليات مثمرة ومتنوعة، ومشاركات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وقال إن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، من بين تلك الفعاليات التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، لما يمثله هذا المهرجان من دور مؤثر في تعريف الشعب الأمريكي بثقافة وحضارة الإمارات، واعتزازها بتراثها الأصيل، وأضاف أن هذا المهرجان يسهم إلى حد كبير، في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية بين الدولتين، وأكد أن نجاح المهرجان في أمريكا، كان سبباً في زيادة الاهتمام بالخيل العربي في أمريكا، وتوجه المهيري بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقال إن سموه أعاد الحياة للخيل العربي في جميع دول العالم، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على دعمها اللا محدود للرياضة النسائية في شتى المجالات، والاهتمام البالغ الذي توليه سموها لرياضة المرأة في الدولة بشكل عام، وحرصها على دعم ومؤازرة ومساندة سموها للفتاة الإماراتية، واختتم المهيري مؤكداً أن المهرجان من خلال جولاته المكوكية حول العالم، يعد خير وسيلة لتعريف العالم بمآثر المغفور له، الشيخ زايد، وعرفاناً بدوره، كأول من وجّه بالاهتمام بالخيل العربي، وإقامة سباقات له في دول العالم.

نجاح

وبدورها أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، أن 11 عاماً من الجهد والعمل، تكللت بالنجاح على مستوى أكبر المهرجانات في العالم، ولعشاق رياضة الفروسية عامة، وسباقات الخيل العربي خاصة، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأشادت بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهدف مواصلة المهرجان القيام بدوره المطلوب في دعم الفارسات السيدات، والفرسان المتدربين، وقالت إن السباقين نجحا بصورة كبيرة، من خلال مشاركة قياسية، بلغت 11 خيلاً في كأس زايد، و9 مهرات وأفراس في سباق الوثبة ستاليونز، إضافة إلى الحضور الكبير العاشق لسباقات الخيول العربية، والذي زين جنبات المضمار.

تتويج

عقب ختام كل سباق، قام سعيد مبارك المهيري، القنصل العام للدولة في هيوستن، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية "إفهار"، بتتويج الفائزين في الشوطين.