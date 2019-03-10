81 خيلاً في «يوم شادويل» بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في حفله الثالث عشر، على مضماره العشبي، في الخامسة مساء اليوم، حدثاً مهماً، يتمثل في رعاية «مزارع شادويل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لأشواط السباق الستة التي يتضمنها الحفل، الذي يحمل عنوان «يوم شادويل»، ويشهد مشاركة 81 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 495 ألف درهم. وستكون بداية الحفل في الشوط الأول على لقب سباق «ديرنزتاون» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، يقام سباق «مزارع شادويل» بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم، والشوط الثالث على لقب سباق «ديرنزتاون» لمسافة 2200 م، والرابع على لقب «شادويل» بين 11 خيلاً، والخامس لملاك الإسطبلات الخاصة على لقب «مزارع شادويل» بمشاركة 14 خيلاً.