ميثاء بنت محمد: سعادتي لا توصف

أكدت فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن سعادتها لا توصف بفوز فريقها «الإمارات» بكأس جوليوس باير الذهبية للبولو 2019، وهي من أقوى البطولات، مشيرة إلى أن سعادتها تضاعفت بسبب توفيقها في إعداد فريق قوي وخيول أكثر قوة وجهاز فني احترافي، وهذا ما ظهر جلياً طوال الموسم حيث ظهر للجميع تطور الفريق من مباراة لأخرى، وبدأ الفريق يتجانس حتى وصل إلى هذا المستوى وأعتقد أن مدربنا وفريقنا حقق حلمه بالفوز هذا العام بأربع بطولات، وأشارت إلى أن الفريق سوف يطوي صفحة الكأس الذهبية التي أضفناها إلى بطولتي «كأس اليوم الوطني»، و«كأس بطولة الإمارات الدولية» بنادي غنتوت والكأس الفضية قبل أسبوعين.

وأعربت سموها عن أملها أن يظهر الفريق أكثر قوة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 29 مارس الجاري في ملاعب نادي غنتوت بالعاصمة أبوظبي، وهي الهدف التالي لنا لنكمل منظومة النجاح، مؤكدة أنها سوف تشارك بنفس تشكيل الفريق الحالي من دون تغيير، ومشيرة إلى الدور الكبير للخيول، وبترسيخ التناغم مع الخيل في جميع المباريات التي نخوضها.

وحول المباراة النهائية، قالت سموها: نحن أسرة واحدة بعيداً عن الفوز والخسارة وقد خاض الفريق المباراة، وهو يضع في الحسبان أنها مباراة صعبة وإن فريق الحبتور لا يستهان به، ودعني أؤكد أن مفتاح نجاح فريقي هو احترام المنافس وهو ما سنسعى إلى أن يكون أسلوبنا لأداء قوي سواء في البطولات المحلية أو الخارجية.