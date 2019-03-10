«آسيوي الفروسية» يجدّد الثقة في العضب

المصدر: دبي - علي الظاهري

جدد الاتحاد الآسيوي للفروسية، الثقة في محمد عيسى العضب، بعد إعلان استمراره في رئاسة لجنة القدرة بالاتحاد القاري في دورة انتخابية جديدة حتى عام 2023 عقب انتخابه بالإجماع في الجمعية العمومية الأخيرة، ليعزز رصيد نجاحات رياضة الإمارات في تقلد المناصب المرموقة على الصعيد الدولي.

وأعرب محمد العضب عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة في المقعد الآسيوي مما يعتبر حافزاً نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وراء الإنجازات الرياضية التي تحققت سواء على المستوى الإداري والفني في الاتحادات الآسيوية والدولية أو التنافسي في البطولات العالمية.

وأعرب محمد العضب عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة بعد اختياره في الاتحاد القاري لمواصلة المهمة في رئاسة لجنة القدرة، مما يعتبر حافزاً نحو تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ وراء الإنجازات الرياضية التي تحققت سواء في تولي المناصب الإدارية والفنية على الصعيدين القاري والعالمي أو في نيل المراكز الأولى في مختلف البطولات والاستحقاقات الخارجية.

ويشغل العضب منصب المدير العام لنادي دبي للفروسية ويعتبر من الكفاءات الوطنية المميزة، حيث كانت له العديد من البصمات الواضحة في المناصب الإدارية والفنية على المستوى الدولي.