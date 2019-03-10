«مربط دبي» يحصد 3 ألقاب في مهرجان الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

واصل مربط دبي للخيول العربية، تألقه خلال مهرجان الشارقة للجواد العربي بيومه الثالث، من خلال المهور «دي بارق» و«دي شلال»، كما فاز «دي رشاف» ببطولة الفحول، وتوزعت بقية الألقاب على العديد من المرابط والإسطبلات.

وتواصلت العروض أمس بيومه الرابع الختامي، ومن المنتظر أن يكون قد أعلن عن أبطال الذهب والفضة والبرونز للنسخة العشرين للمهرجان، الذي شهد مشاركة 261 من أنقى السلالات العربية بالمهرجان، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، على أرض الصالة المغلقة بالنادي على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو).

وحظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحظي بالعديد من الدوائر الحكومية والخاصة، التي حرصت على رعاية ودعم هذا المهرجان.

حضور كبير

وشهد اليوم الثالث للمهرجان، الذي أقيم أول من أمس، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الإنماء السياحي بالشارقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، مالك مربط عذبه، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة، وقصي عبيد الله، وخالد العميري مدير مربط عجمان.

وتعليقاً على ما تحقق حتى الآن، قال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية: الإنجازات، لم ولن تغيب عن خيول مربط دبي.