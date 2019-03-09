محمد بن راشد يشهد حفل " السوبر ستار دي " لسباقات الخيل

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل "السوبر ستار دي" لسباقات الخيل الذي أقيم عصر اليوم على مضمار ند الشبا لسباقات الخيل في دبي والذي يعد تمهيدا ومحاكاة لبطولة كأس دبي العالمي للخيل الذي يستضيفه المضمار في الثلاثين من مارس الجاري.

وتابع سموه جانبا كبيرا من الأشواط السبعة التي شارك فيها اليوم خيرة الخيول الأصيلة من دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة والعالم والذي رعته شركة طيران الإمارات بجوائز مالية قدرت بأكثر من مليونين ونصف المليون دولار.

وقد أعرب سموه عن سعادته بمشاركة نحو 76 جوادا تمثل العديد من دول العالم بما فيها دولة الإمارات في بطولة " السوبر ستاردي " التي تعتبر بروفة حقيقية لكأس دبي العالمي للخيل الأشهر والأغلى عالميا على مستوى سباقات الخيل.

حضر السباق عدد من الشيوخ وعشاق الخيل العرب والأجانب وجمهور غفير غصت به مدرجات ومسطحات مضمار ند الشبا.