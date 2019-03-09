السفير الإيرلندي: خصائص مشتركة تجمعنا في مجال الفروسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد أيدان كرونين سفير إيرلندا في الدولة، بالعلاقات الكبيرة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا.

وأضاف أيدين كرونين أن تواجده في مضمار جبل علي جاء لدعم العلاقات التي تجمع الدولتين خاصة في مجال الفروسية وسباقات الخيول، إذ من المعروف بأن الإمارات وإيرلندا لديها خصائص مشتركة فيما بينهما في سباقات الخيول التي لها شعبية واسعة لدى كلتا الدولتين.

وقال أيدان كرونين، إن ما شد انتباهي في مضمار جبل علي هو الشبه الكبير بالمضامير الإيرلندية والتي تذكره بإيرلندا، وكذلك مدى الشعبية الكبيرة لسباقات الخيل في الدولة والتي هي معروفة للجميع في الخارج.