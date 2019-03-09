غاي هندرسون: علاقات مهمة تجمع «آسكوت» بمضامير دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر غاي هندرسون الرئيس التنفيذي لمضمار «آسكوت» العريق في بريطانيا عن فخره واعتزازه بالتواجد في دبي، وحضوره لسباق جبل علي وأيضاً سباق «السوبر ساترداي» الذي سيقام اليوم في مضمار «ميدان».

وقال غاي هندرسون، إننا ننظر بعين الأهمية للعلاقات التي تجمع مضمار «آسكوت» بدبي، خاصة أن الفروسية وسباقات الخيول تحظى بدعم كبيـر من قبـل صاحـب السـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلـس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسـمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير الماليـة، حيث لسموهما رصيد مميز من الإنجازات في السباقات البريطانية العريقة وخاصة في مضمار «آسكوت».

وأضاف غاي هندرسون، إنهم عقدوا اجتماعاً هو الأول من نوعه مع سعيد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، ومليح البسطي، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة السباقات في «ميدان»، سعياً منا لتوطيد العلاقات بين «آسكوت» و«ميدان».

وأشاد غاي هندرسون، بمنشآت ومرافق مضمار جبل علي وكذلك أرضية السباق والتي تعد فرصة جيدة للملاك لاختبار قوة خيولهم على هذه الأرضية.