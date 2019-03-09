«كليم ذي روزيز» يظفر بلقب الشوط الرئيس لــ «سباق الصفوح»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهد السباق العاشر لمضمار جبل علي «سباق الصفوح» الكثير من الإثارة والقوة، إذ حقق «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «اسطبلات شادويل»، بينما ظفر «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير بلقب الشوط الرابع «الرئيس» لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع شادويل».

«البارز» نجم الافتتاح حقق «البارز» لصالح عمر علي بن حيدر لقب الشوط الأول لمسافة 1950 متراً برعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.59.31 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن الوصيف «فايز» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس جوانا جرزيبوسكا وإشراف المدرب إروين شاربي.

«بوسكونيرو» يفوز بالثاني اقتنص «بوسكونيرو» لحميد راشد علي الرايحي العليلي لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر برعاية «فريلاند انتريرز» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.51.58 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ الذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب هلال العلوي.

«إرادتي» يظفر بالثالث ظفر «إرادتي» لنقابة بورسلي للسباقات بلقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر برعاية «آيرش ثروبريد ماركتنج» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.51 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيف «جافروش» لفريق البيت متوحد بقيادة الفارس إليون هنريك شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«كليم ذي روزيز» بطل الرئيس حقق «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 115 ألف درهم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 دقيقة وبفارق رقبة عن «تقاتل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«برايفيت ريان» يخطف الخامس اقتنص «برايفيت ريان» لفريق بايرلي لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «مارش» والبالغة قيمة جوائزه 75 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب هلال العلوي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.91 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «دارك ثندر» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

«فيرست داون» يظفر بالسادس ظفر «فيرست داون» لتتش جولد للسباقات بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.26.87 دقيقة وبفارق رقبة عن «سبيريت أوف اسكوتلاند» لنقابة بورسلي للسباقات والذي جاء في المركز الثاني بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«بنتر» مسك الختام حقق «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً قدره 1.12.31 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

أفضل فارس ومدرب ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس في السباق الماضي، حيث تسلم المدرب مصبح المهيري والفارس رويستون فرنش الجائزة.

سعادة و عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتحقيق «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير لقب الشوط الرابع الرئيس في سباق مضمار جبل علي.

وقال سالم بن غدير إن الجائزة الكبرى أن الفوز كان عائلياً، والجميع يتمنى الفوز، مشيداً بكافة القائمين والعاملين في الاسطبل، ومهدياً الفوز لهم. وأضاف سالم بن غدير، إن البطل قدم مستوى متميزاً وظهر مستواه بقوة خلال الشوط. «كليم ذي روزيز» يظفر بلقب الشوط الرئيس لـ«سباق الصفوح».

مفاجآت

لم يتمكن أحد من ترشيح 7 خيول فائزة في الأشواط السبعة، أو 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة.

كما نجح 17 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة، لينال كل منهم مبلغ 1000 درهم.

ونجح 159 شخصاً في ترشيح 3 خيول، حيث تم اختيار 46 شخصاً، لينال كل منهم 500 درهم.

ونال الباكستاني نادر علي والسوداني زين أحمد جائزة السيارة «شيري أريزو - 3».