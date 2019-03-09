ميرزا الصايغ: نفخر بالرعاية والمشاركة في السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مواصلة «شادويل» وأذرعها دعمها لسباقات المضمار الأصفر بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأضاف ميرزا الصايغ أنه يسعدنا بأن نرى تواجد «شادويل» وأذرعها ليس فقط من خلال الرعاية بل أيضا المشاركة في السباقات ليس فقط في جبل علي بل كافة مضامير الدولة.

وقال ميرزا الصايغ، إن الهدف من المشاركة هي لخلق بيئة من التنافس الشريف، وخاصة على مضمار جبل علي، والخيول الجيدة هي التي تحقق الفوز في النهاية، والسبب يعود إلى تضاريس مضمار جبل علي غير المألوفة، والتي تحظى بالكثير من القوة والإثارة في 200 متر الأخيرة من المضمار.

وأضاف ميرزا الصايغ، نحن مع المنافسة الشريفة والحصان الجيد، وخروج سلالات جديدة من الخيول.

وعن آخر الاستعدادات لمعرض دبي الدولي للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أكد ميرزا الصايغ أن هناك 60 شركة ستشارك في المعرض، بالإضافة إلى عدد كبير من السلالات العربية في جمال الخيل.

وأضاف ميرزا الصايغ، أن البطولة هي مفخرة لدبي وملاك الخيول، كما أن المشاركين في المعرض يستحقون التشجيع والدعم على ما يقومون به.

توجيهات

وعن «يوم شادويل» يوم غد في مضمار أبوظبي قال ميرزا الصايغ، إن هذا جاء بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث أمر سموه بتخصيص يوم كامل في مضمار أبوظبي برعاية «شادويل».