آبلبي: أشركنا «بلو بوينت» استعداداً لـ «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال شارلي أبلبي: «بالتأكيد كنا مرتاحين للأداء الذي قدمه بلو بوينت في ظهوره الأول بالموسم في سباق ميدان سبرينت، وعاد من ذلك السباق في حالة جيدة للغاية.

والخطة الأصلية كانت الذهاب مباشرة إلى أمسية كأس دبي العالمي (السبت 30 مارس) للمنافسة بسباق القوز للسرعة (ج 1 - 6 فيرلونغ)، ولكنه خطر على بالي أنه خاض تجربة واحدة العام الماضي، وربما كان أقل جاهزية في تلك الأمسية العالمية.

وظل الجواد يتدرب جيداً، ويبدو كجواد سعيد في الوقت الحاضر، ولذلك فكرنا في إشراكه في هذا السباق قبيل توجهه إلى سباق القوز للسرعة.

والمنافسة على ستة فيرلونغ في حدود إمكانياته، ويبدو أنه الجواد الأكثر خطورة في السباق.

لجودلفين أربعة منافسين في سباق دبي مدينة الذهب (ج 2 - 12 فيرلونغ) برعاية طيران الإمارات للشحن الجوي، وهو السباق الذي يعد تجربة تحضيرية مهمة لسباق دبي شيما كلاسيك (ج 1) في أمسية كأس دبي العالمي.

حقق اولد بيرشيان (شارلي أبلبي/‏‏وليام بيوك) الفوز بسباق كينغ ادوارد 7 ستيكس (ج 2) على مسافة الميل ونصف الميل في رويال آسكوت في يونيو 2018، ويشارك جواد الأربع سنوات ابن الفحل دباوي على مسافة أقصر هذه المرة في مشاركته الأولى في دبي بعد أن تراجع للمركز الخامس في آخر سباق كلاسيكي بريطاني سانت ليجر (ج 1) على مسافة أطول بحوالي 2.5 فيرلونغ في دونكاستر، المملكة المتحدة، في سبتمبر.

وينضم إليه ثلاثة منافسين سبق لهم أن قدموا أداء جيداً في نسخة هذا العام من الكرنفال وهم سبوتيفاي (شارلي أبلبي/‏‏جيمس دويل) الذي حقق فوزين من مشاركتين حينما تصدر المنافسة في كافة مراحلها تقريباً بسباق دبي ملينيوم ستيكس (ج 3 - 10 فيرلونغ) يوم الخميس 21 فبراير. وعن «بلير هاوس» علّق شارلي أبلبي قائلا: "فاز "بلير هاوس" بهذا السباق في العام الماضي وأبلي بلاءً حسناً ليحتل المركز الثاني خلف «بن بطل» بسباق ج1 في استراليا في أكتوبر.

«سعدنا كثيراً بالأداء الذي قدمه في سباق الراشدية وبكل تأكيد قد تحسّن مستواه كثيراً عقب تلك المشاركة. يحتاج الى قدر كبير من الحظ في السباق، وهو ما حصل عليه في هذا السباق العام الماضي، لكنه في حالة جيدة وسيكون مستعدا للانطلاق اذا لاحت ثغرة أمامه مجدداً.