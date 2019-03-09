صراع النخبة على لقب كأس آل مكتوم للتحدي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

يشهد مضمار ميدان العالمي في الرابعة من عصر اليوم انطلاقة سباق سوبر ساترداي للخيول، والذي يعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي بمشاركة نخبة الخيول العالمية، وتتنافس في 7 أشواط قوية برعاية طيران الإمارات.

وينطلق الشوط الأول «بطولة مهب الشمال» لمسافة 1200 متر برعاية سكاي واردز وجائزته 250 ألف دولار أمريكي.

وأبرز المنافسين على اللقب «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف مصبح المهيري. وقد حقق الفوز بالمركز الأول في آخر مشاركاته بمضمار جبل علي 22 فبراير الماضي. إلى جانب «سويتزلاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ستيف أسموسين، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «كوميكاس» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «درافتد» لمزرعة ميستي هولو بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل العفو للسباقات بقيادة أدري دي فريز، «ماي كاتش» لفانتاين بختياروف ويفجيني كابوشيف بقيادة سام هتشكوك.

كأس آل مكتوم

يعتبر الشوط السادس «بطولة كأس آل مكتوم للتحدي»- الجولة الثالثة برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر وجوائزه 600 ألف دولار أمريكي من أقوى أشواط السباق اليوم، ويعتبر بروفة قوية لكأس دبي العالمي.

ويشهد الشوط مشاركة 10 خيول قوية أبرزها «ثندر سنو» لجودلفين والحائز لقب كأس دبي العالمي 2018 بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ومن أبرز المنافسين «جرو نكووسكي» لفينكس للتهجين بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «لوجرادو» لإفاز إسمويلوف بقيادة أنطونيو فريزو وإشراف أروين شاربي، «نور ديك لايتس» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي «كابيزانو» لسلطان علي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «كوزمو شارلي» لرمضان قاديروف بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري بقيادة زافير زياني وإشراف سالم بن غدير، «دو لكونج» لمالكه الكوري الجنوبي لي تاي إين بقيادة أوليفيه دوليز وإشراف سايمون فوستر، «فيوريا كروزادا» لإفاز إسمويلوف.

بطولة البستكية

ينتظر أن يشهد الشوط الثاني «بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 300 ألف دولار، صراعاً ساخناً بين 14 خيلاً قوياً يتصدرها «تون بروك» المملوك لـ«إل وان للسباقات بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ستيف اسموسين. وأبرز المرشحين للقب «استهداف» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف سعيد بن سرور، «ديفاين إيميدج» لجودلفين بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي آبلبي، «مانجوزي» لأحمد عبدالله الشيخ بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي، «الحياة» لإسماعيل محمد بقيادة فابريس فيرون وإشراف إسماعيل محمد، «جريكو» لإسطبلات فيرون وإشراف إسماعيل محمد «جريكو» لإسطبلات فيرون سيركل بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف لينيث ماكبيك، «مشهر» لإتش وبي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، «فينتاس» للشيخ عبدالله المالك الصباح بقيادة شين كيلي وإشراف ريتشارد هيوز، «ريد كاكتوس» المملوك للون كاج نيلسن بقيادة اليون هنريك شافيز وإشراف بنت أولس، «الشامخة» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستون فرنش وإشراف سالم بن غدير، «تبارك» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة أدري دي فريز وإشراف راشد بورسلي و«سوبر يور» لنقابة فينكس للسيدات بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

ند الشبا تيرف للسرعة

يتوقع أن يشهد الشوط الثالث «ند الشبا تيرف للسرعة» لمسافة 1200 متر وقيمة جائزته 350 ألف دولار برعاية المغامرات العربية، ويتنافس خلال الشوط 11 خيلاً يتصدرها «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون، «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «فاتنة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف ديفيد هايس، «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة بيرناردو بينيرو، «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس، «بورتا منتو» لمحمد خليفة البسطي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي .

بطولة برج نهار

يتوقع أن يشهد الشوط الرابع بطولة «برج نهار» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي للفئة الثالثة، صراعاً شرساً بين 12 خيلاً نظراً لتقارب مستوياتها وقوة المنافسة بينها. يتصدر المشاركين في الشوط «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف دوغ واتسون.

وأبرز المنافسين على اللقب «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سالم بن غدير، «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري، «مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة بن كورتيس، «روديني» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة باتريك دوبس، «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن.

«دبي مدينة الذهب»

يعتبر الشوط الخامس بطولة «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار للفئة الثانية وجائزته 300 ألف دولار برعاية الإمارات للشحن الجوي، من بين أقوى الأشواط اليوم بمشاركة 10 خيول يتصدرها «كراوند إيجل» لإكسل للسباقات وليزبوير بقيادة فرانكي ديتوري.

وأبرز المنافسين «أولد بيرشيان» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة رويستون فرنش وإشراف علي الرايحي، «شاربلو» لبدر عبدالله إسماعيل المطوع بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، «سبوتيفاي» و«ريسينج هيستوري» و«تيم توك» لجودلفين، «ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة جيم كرولي وإشراف ديفيد سيمكوك.

جبل حتا مسك الختام

يختتم السباق بالشوط السابع «بطولة جبل حتَّا» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى برعاية طيران الإمارات وجائزته 400 ألف دولار أمريكي، وتتنافس خلاله 10 خيول قوية يتصدرها «ماجستيك مامبو» المملوك لإم سلاك وجيه تي بيتر بقيادة برنارد فايدرب وأقوى المنافسين على اللقب «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «وطن» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي، «جنوبي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيم كرولي وإشراف مايك دي كوك، «سنشري دريم» لعبدالله سعيد بالحب بقيادة أويسين ميرفي ، «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل وإشراف مصبح المهيري، «لوكسلي» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي .