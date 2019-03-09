327 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات ميدان جوائز مالية قيِّمة قدرها 327 ألف درهم لمسابقات ترشيحات الجمهور وتفاصيلها كالتالي:

ينال الفائز في المسابقة الكبرى للأشواط الستة مبلغ 38 ألفاً و255 درهماً. ويحصل من يرشح 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

وينال من يرشح 4 خيول فائزة مبلغ 4 آلاف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة، مبلغ 50 ألف درهم، فيما ينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الوسطى مبلغ 25 ألف درهم.

وينال الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة الأخيرة مبلغ 20 ألف درهم. أما جائزة مسابقة الأشواط الثلاثية فتبلغ 152 ألف درهم. وتبلغ قيمة جائزة الترضية للأشواط الثلاثية 2000 درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة السوبر فيكتا للشوط الخامس 10 آلاف درهم. أما مسابقة السوبر هاي فاين للشوط الأخير فتبلغ قيمتها 20 ألف درهم.

الاشتراك في مسابقات الترشيحات مجاني وتوزع الاستمارات عند بوابات الدخول. على المشارك القيام بترشيح الخيول التي يتوقع فوزها في كل مسابقة على حدة مع فرصة الفوز بجوائز نقدية في كل أمسية سباق.