سعيد بن سرور: مشاركة «ثندر سنو» تهيئة للسباق الكبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علّق سعيد بن سرور حول مشاركة «ثندر سنو» اليوم قائلاً: منحنا «ثندر سنو» فترة استراحة عقب مشاركته في بريدرز كب كلاسيك لأنه خاض موسماً شاقاً في 2018، حيث شارك أربع مرات في دبي ثم في بريطانيا وخاض سباقين في الولايات المتحدة.

كانت سنة طويلة بالنسبة له امتدت من يناير وحتى نوفمبر، وكان يستحق استراحة عقب ذلك.

إنه يعود الآن، وأجرى مرانه الأخير يوم الأحد الماضي، وقد سار التمرين على نحو جيد. كما ذهبنا به أيضاً إلى مضمار ميدان الأسبوع الماضي، حيث أدى حصة تدريبية على الأرضية الرملية، ويبدو بحالة جيدة في الوقت الحاضر.

هدفه في القسم الأول من الموسم سيكون كأس دبي العالمي مرة أخرى وأن هذه المشاركة تأتي في إطار استعداداته للسباق الكبير. سيكون بحاجة لهذه المشاركة لاستكمال جاهزيته وأتوقع أن يتحسن مستواه كثيراً عقب السباق.