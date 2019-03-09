«دي نايل» لمربط دبي يتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

يشهد ختام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي بنسخته العشرين اليوم منافسة ساخنة بين الخيول بكافة فئاتها والتي تأهلت للأشواط الستة الرئيسة للمهرجان للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، في ختام المهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «إيكاهو»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأسفرت نتائج أول من امس عن فوز الأريام شكلان لاسطبلات الأريام بلقب الشوط السابع المخصص للأمهار بعمر سنة القسم أ محققاً 93.38 نقطة، وضمن القسم ب للشوط نفسه تالق دي نايل لمربط دبي للخيول العربية ونال اللقب برصيد 92.88 نقطة. وتوج الجواد غالية الهواجر للدكتور غانم الهاجري بالمركز الأول في الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات القسم أ محققاً 92.13 نقطة، وفي القسم ب للشوط نفسه حقق المركز الأول الجواد اف اس فنيزولا لخالد غانم العميري محققاً 93.00 نقطة،

وتوج الجواد بروساريا ليوسف عبداللطيف بلقب الشوط الخامس والمخصص للأفراس بعمر 7 - 9 سنوات محققاً 93.50 نقطة، وحقق بيبيتا لمربط أكمل لقب الشوط السادس للأفراس بعمر 10 سنوات فأكثر برصيد 93.38 نقطة.