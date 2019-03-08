كأس «جوليوس باير» للبولو بين الإمارات والحبتور

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تقام مساء اليوم على ملعب منتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي، المباراة النهائية على كأس «جوليوس باير» للبولو، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تجمع فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وهي مواجهة شرسة، صعب التكهن بنتيجتها، نظراً لتقارب المستوى الفني بين الطرفين، والمهم من يستثمر الأخطاء بشكل جيد لصالحه، حتى يقتنص الكأس، وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يضم لاعبين محترفين من أصحاب الخبرة، أمثال اليخاندرو ميوزو (8 جول)، وماتيس بنيوت (6 جول)، وتوماس بانيللو (4 جول)، وعلى الطرف الآخر، يقود فريق الحبتور نجمه محمد الحبتور، ومعه نخبة من اللاعبين المصنفين، أبرزهم: هيجو لويس (3 جول)، وفوكوندو سولا (9 جول)، وتومي بريسفورد (8 جول)، ويذكر أن سبق لكل فريق الحصول على لقب البطولة مرة واحدة، حيث توج به الإمارات عام 2016، وحققه الحبتور عام 2012.

اللقب للفريق الأفضل

وأشادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، بالنجاحات التي رافقت مجريات هذه البطولة الأبرز في خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، مقدمة شكرها للجنة المنظمة، ولمطلق البطولة محمد الحبتور، وأعربت سموها عن رضاها لما يقدمه فريقها هذا الموسم بشكل عام، وحصده الثمار بالفوز بثلاث بطولات، وتمنت أن يحقق اللقب الرابع اليوم، وقالت سموها، إن اللقب في الملعب، وأكدت على احترام فريقها الكامل للمنافس، مشيرة إلى أنه فريق كبير، بقيادة المخضرم محمد الحبتور، والذي يطمح بدوره للفوز، وذكرت سموها أن اللقب سيكون في النهاية للفريق الأفضل والأكثر تركيزاً واستغلالاً للفرص، وأعربت سموها عن أملها أن يحالف فريقها الحظ والتوفيق، وحمل كأس البطولة.

شكر للرعاية

ومن جانبه، وجه محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، قائد فريق الحبتور، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، لرعايته الكريمة والمستمرة للبطولة، كما شكر والده خلف الحبتور، مؤسس مجموعة الحبتور، والذي أهدى بولو الإمارات هذا الصرح الرائع، الذي تقام عليه المنافسات، وأعرب محمد الحبتور عن سعادته بما تحقق للبطولة من نجاحات حتى الآن، سواء فنية أو تنظيمية، حتى أضحت علامة مميزة على صعيد البولو العالمي، وأصبح يتابعها مئات الآلاف عبر شبكة الإنترنت، مشيراً إلى أنه يتم بث المباريات يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي لعشاق اللعبة.