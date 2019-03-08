منافسات الأسبوع 12 لدوري القفز تنطلق في العين اليوم

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تنطلق صباح اليوم بنادي العين للفروسية، منافسات الأسبوع (12) لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في دورته الثامنة، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتشتمل منافسات الأسبوع على 13 شوطاً، تجرى في يومين، خلال فترتين صباحية ومسائية، ويشارك فيها فرسان وفارسات القفز المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالدولة.

وللمرة الأولى يعود الفرسان من فئة المبتدئين لمواصلة مشاركاتهم الميدانية، فيما تبقى من منافسات الموسم، بعد توقفها إبان فترة البطولات الدولية منتصف ديسمبر الماضي، وخصص لهم شوطان في منافسات العين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم، كما يعود للمشاركة أيضاً الفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة والأشبال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، لمواصلة مشاركاتهم الموسمية، وذلك عبر شوطين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها (110) سم، وبقية المنافسات لمشاركة الفرسان من الفئة المتقدمة الأولى بمواصفات الجولة، والمرحلتين، وجولة مع تمايز محسوبة النقاط ضمن الدوري، وارتفاع حواجزها بين (130 ـ 140) سم.