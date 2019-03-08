ثلاثية لمربط دبي في انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تألقت مهور مربط دبي، وحققت ثلاثة انتصارات «هاتريك»، في انطلاقة منافسات مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي بنسخته العشرين، أول من أمس، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، وكانت أولى إنجازات مربط دبي، عبر المهرة «دي فنانة» التي تصدرت القسم (ج)، ومن جانبها، احتلت «دي رنانه» لمربط دبي، المركز الأول في القسم (ب) للمهرات عمر سنتين، وأكملت «دي سينيه» الثلاثية، باحتلالها المركز الأول في القسم (ب)، وفي باقي النتائج، فازت المهرة «طفلة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، بشوط المهرات عمر سنة القسم (أ)، وتصدرت «روية الزبير» للشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني القسم (ب) لنفس الفئة، وفازت المهرة «إس إس لا بيلا» لمربط الصقران بالشوط الثاني (أ) المخصص للمهرات عمر سنتين، وفازت «إيه فشن إم آي» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالشوط الثالث للمهرات عمر 3 سنوات، وشهد منافسات اليوم الأول، الشيخ عبد الله بن محمد بن علي آل ثاني، ‎والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الإنماء السياحي بالشارقة، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان اليحيائي مدير نادي الشارقة، وقصي عبيد الله وخالد العميري مدير مربط عجمان.