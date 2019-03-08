121.5 ألف درهم جوائز ترشيحات الجمهور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رصدت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي، مبلغ 121 ألفاً و500 درهم قيمة للجوائز المالية لترشيحات الجمهور، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة الترشيحات للشوط الأول (4300 درهم)، قيمة جائزة الترشيحات للشوط الثاني (4300 درهم)، جائزة جبل علي المزدوجة «الثالث والرابع» (60 ألف درهم)، جائزة الترشيحات للشوط الخامس (4300 درهم)، جائزة الترشيحات للشوط السادس (4300 درهم)، جائزة الشوط السابع (4300 درهم)، جائزة الترشيحات للأشواط السبعة (40 ألف درهم).

هدايا قيّمة

وعلاوة على ذلك، فقد تم رصد عدد كبير من الهدايا والجوائز للجماهير، كالتالي:

جوائز للجماهير، عبارة عن جوائز عينية وإلكترونية قيّمة، سيتم السحب عليها بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبين الأشواط، وفي نهاية السباقات، بواسطة كوبونات مجانية توزع على بوابات الدخول، وهذه الجوائز مقدمة من الشركات المساندة، وعددها 130 جائزة.

مواعيد السحب كالتالي:

يتم السحب على 20 جائزة في الثانية عشرة ظهراً، ويتم السحب أيضاً على 20 جائزة في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، كما سيجرى السحب على 30 جائزة بين الأشواط، وذات الجوائز، سيتم السحب عليها في نهاية السباقات.

كما سيتم السحب على 30 جائزة في أماكن الضيافة، وهناك جائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، ستوزع على 25 فائزاً، بواقع 400 درهم لكل منهم، وسيتم السحب عليها عقب نهاية السباق.

كما سيتم إجراء القرعة على سيارة «شيري أريزو 3»، عقب نهاية الشوط السابع.