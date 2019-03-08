5 خيول تطمح لنيل لقب الشوط الرئيس في جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، السباق العاشر لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق الصفوح»، بمشاركة 85 خيلاً، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط السبعة 615 ألف درهم.

«الرابع» الرئيس

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع «الرئيس» لمسافة 1600 متر، برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 115 ألف درهم، بمشاركة 5 خيول، يتقدمهم «تقاتل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب مصبح المهيري، و«بواسل» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب دوغ واتسون. كما يشارك في الشوط «جالس» لمحمد فاروق، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير، «مدلل» لعبد الله سعيد النابودة، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، «كليم ذي روزيز» لحمد راشد غدير، بقيادة الفارس زافير زياني، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول لمسافة 1950 متراً، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «انري» و«باي باودر كورت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «فايز» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، «سيلورز واي» للشيخ سلطان جمال صقر سلطان القاسمي، «تايدس رايس» لحارث حمد البادي، «هالو» لمحمد خليفة البسطي، «كايند آكت» و«البارز» لصالح عمر علي بن حيدر، «فالكون آي» لعلي سلمان حسن محمد الصابري، «أبجر» لكمال النعيري، «وينجز أوف جولد» لتيمول، «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري، «برانسكومب» لإيدر للسباقات، «جست بريتند» لعلي حداد، «أوسيان سنو» لمحمد سالم علي العفريت، «على مهلك» لنقابة بورسلي للسباقات.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، برعاية «فريلاند انتريرز»، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزهم «كومبليانس» و«جرسيان سبيريت» لأبوظبي ريسنغ، «بلو سوفرين» لفريق البيت متوحد، «بريشين» لسعيد حاضر عبد الله المزروعي، «سلتيك برنس» و«دافي لامب» لنقابة بروسلي للسباقات، «دولمن» و«تمام بوس» لناصر عسكر، «دريس كوت» لنقابة بلو لاركسبور، «كبرياء» لمحمد إبراهيم عبد المجيد، «سبورتس رايتر» لمروان عبد الرحمن البيضائي، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم، «تورنو سوبيتو» لمحمد خليفة البسطي، «بوسكونيرو» لحميد راشد علي الرايحي العليلي، «إميريتس ستيشن» لأحمد عبد الله الشيخ، «طماع» لماجد علي المرزوقي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، برعاية «آيرش ثروبريد ماركتنج»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 12 خيلاً، وهم «أنتولد سيكريت» و«بوساتو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «اتصالات» و«مجيب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جافروش» و«أليكو» لفريق البيت متوحد، «كيب أوف إيجلز» و«بركشاير بوي» لصالح عمر علي بن حيدر، «كوناني» لجالاكسي للسباقات، «إرادتي» لنقابة بورسلي للسباقات، «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، و«مايتيلي» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، برعاية «مارش»، والبالغ قيمة جوائزه 75 ألف درهم، مشاركة 9 خيول، «جوري ديوتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أنثوني إي» و«غالي الثمن» و«شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات، «لوكسر تمبل» لفينكس للتهجين.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، برعاية «مزارع ديرنزتاون»، والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزهم «متحدث» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «متمكن» للإمارات للسباقات الترفيهية، «جوتي» لفينكس للسباقات، «سمهري» لأبوظبي ريسنغ.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1200 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «فاروق» و«كد ماليبو» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، «دينزل لين» و«إجبار» لمحمد خليفة البسطي.