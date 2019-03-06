مضمار جبل علي يستضيف سباق «الصفوح» الجمعة

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، علي الظاهري

يستضيف مضمار جبل علي يوم الجمعة المقبل 8 الجاري سباق الصفوح العاشر لهذا الموسم وذلك بمشاركة 86 خيلاً تتنافس في 7 أشواط برعاية شادويل ومارش للتأمين وفريلاند.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمضمار جبل علي بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وشريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وأيمن الحوت ممثل مارش للتأمين وميشيل خوري ممثل فريلاند وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل وممثلي الصحف والمجلات العربية والأجنبية المحلية، ورفع ميرزا الصايغ في بداية كلمته بالمؤتمر أرفع آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، لمتابعته ومثابرته وحرصه الشديد ليكون مضمار جبل علي أيقونة يسعد بها الملاك والمدربون والجمهور والرعاة.

وأعرب الصايغ عن سعادته لتواجد شركتين مشهورتين في الإمارات ضمن رعاة السباق بمضمار جبل علي. وأعرب عن فخر شادويل بدعم المضمار الأصفر من خلال رعايتها للسباق العاشر بالمضمار.

وأعلن الصايغ عن اعتذاره لعدم حضور السباق الماضي مع عبدالله الأنصاري بسبب حضورهما حفل تخرج الطالبات من كلية آل مكتوم في اسكتلندا. كما أعرب عن سعادته للفوز الباهر الذي حققه «ضامن» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والذي سيتوجه للمشاركة في السباقات الأوروبية. وأعلن الصايغ خلال حديثه أن الأعين ستركز هذه الأيام على سباق كأس دبي العالمي، وعلى بطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وقال الصايغ نشحذ الهمم لكي ينجح هذان الحدثان لكي تدخل الإمارات العالمية من أوسع أبوابها.

وطالب الصايغ الإعلام بضرورة إبراز حدث بطولة دبي الدولية للجواد العربي نظراً لمشاركة 60 شركة في فعاليات المعرض المصاحب للبطولة والذي يستأثر باهتمام الشركات العالمية في مجال صناعة الخيل.

شكر

من جانبه توجه ميشيل خوري ممثل شركة فريلاند للمقاولات، بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، وإلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على إعطائهم الفرصة للانضمام ضمن الشركاء الرعاة في السباق المقبل، إضافة إلى اللجنة المنظمة وفي مقدمتها المهندس شريف الحلواني مدير المضمار.

وقال إن شركتهم هي شركة مقاولات عامة تأسست منذ ما يزيد على 35 عاماً ويفخر بارتباط اسم الشركة بالحدث، مبيناً أن شركتهم من أوائل الشركات التي قامت برعاية سباقات الخيل في مضمار جبل علي. واختتم خوري بالشكر إلى جميع المساهمين لإنجاح الحدث، متمنياً أن تبقى الإمارات واحة للسلام والسعادة والتسامح.

حرص

من جهته، تقدم أيمن الحوت ممثل شركة مارش للتأمين بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر، على حرص سموه الدائم على نجاح السباقات في المضمار العائلي، وإلى وسائل الإعلام على جهودها في تغطية الحدث، متمنياً أن يقضي الجميع أوقاتاً ممتعة في المضمار العائلي يوم الجمعة الذي سيحمل الكثير من الإثارة والتحدي.

وأكد الحوت أنهم يتطلعون إلى الاستمرار في رعاية سباقات الخيل على مضمار جبل علي في المستقبل، حيث تحرص الشركة على دعم هذه السباقات في رياضة الفروسية، نظراً لما تحمله رياضة الأجداد من أصالة وتجذر في عمق الجزيرة العربية عموماً والإمارات على وجه الخصوص، معرباً عن فخرهم بالتواجد ضمن قائمة الرعاة لعدة سنوات سابقة في المضمار الأصفر.

ياسر مبروك: 615 ألف درهم قيمة جوائز السباق

قال ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل إن المجموع الكلي للجوائز المالية لأشواط السباق السبعة يبلغ حوالي 615 ألف درهم. تفاصيلها كالتالي:

الشوط الأول برعاية شادويل وجائزته 80 ألف درهم، الشوط الثاني برعاية فريلاند وجائزته 75 ألف درهم، الشوط الثالث برعاية مؤسسة تسويق السباقات الأيرلندية وجائزته 95 ألف درهم، الشوط الرابع برعاية شادويل فارم وجائزته 115 ألف درهم، الشوط الخامس برعاية مارتي وجائزته 75 ألف درهم. الشوط السادس برعاية درنزتاون ستد وجائزته 80 ألف درهم ثم الشوط السابع والأخير برعاية شادويل وجائزته 95 ألف درهم.

وهناك رعاية لمسابقة أفضل الخيول مظهراً مقدمة من «بطولة دبي الدولية للجواد العربي بقيمة 7 آلاف درهم «1000 درهم لكل شوط». دبي - البيان الرياضي

البسطي في صدارة الملاك

أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن تصدر محمد خليفة البسطي لقائمة الملاك بالمضمار العائلي برصيد الفوز بالمركز الأول 9 مرات يليه ناصر عسكر برصيد الفوز 6 مرات في المركز الأول، ثم يأتي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم حيث حققت خيوله الفوز بالمركز الأول 5 مرات.

ويتصدر سانديب جاداف قائمة ترتيب المدربين محققاً الفوز بالمركز 22 مرة. ويليه ساتيش سيمار مسجلاً الفوز بالمركز الأول 9 مرات ثم علي الرايحي مسجلاً الفوز 7 مرات. بالمركز الأول. ويليه مصبح المهيري مسجلاً الفوز بالمركز الأول 6 مرات.

ويتصدر الفارس رويستون فرنش قائمة ترتيب الفرسان مسجلاً الفوز بالمركز الأول 7 مرات يليه ريتشارد مولن برصيد الفوز 6 مرات بالمركز الأول و6 مرات بالمركز الثاني. وجاء بعده كونور بيسلي برصيد 6 مرات الفوز بالمركز الأول ثم جاء كونور في المركز الثالث برصيد الفوز 6 مرات بالمركز الأول. دبي - البيان الرياضي