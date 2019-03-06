شريف الحلواني: سباق الخيول العربية في روما 28 أبريل

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

كشف المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، أن مضمار «كابانيللي» سيحتضن سباق الخيول العربية الأصيلة في العاصمة الإيطالية روما يوم 28 أبريل المقبل والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وأكد الحلواني جاهزية مضمار جبل علي لاستضافة المحطة العاشرة في موسم سباقات المضمار الأصفر عبر إقامة سباق «الصفوح»، وقال: أنقل إليكم تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر، والذي يدفعنا دائماً لتقديم كل وسائل الدعم لرواد المضمار من جماهير غفيرة إلى الملاك والمدربين والفرسان، وبالطبع لشركائنا الرعاة الرئيسيين، فهم الداعم الأكبر للمضمار الأصفر وعلى مدى المواسم المتعددة من تاريخ هذا المضمار العريق.

وأضاف الحلواني أن إدارة مضمار جبل علي تتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على الثقة الغالية التي يمنحها سموه لمضمار جبل علي بصفة دائمة، متمنياً أن يكون التوفيق حليفهم ليكونوا أهلاً لهذه الثقة.

رعاية مستمرة

وأعلن الحلواني عن استمرار رعايتهم في سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة في انجلترا، وقال: بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن أن مضمار جبل علي سيواصل دعمه وتواجده هذا العام كراعٍ رئيسي لأحد السباقات بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة، والذي يقام في شهر يوليو المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وكشف الحلواني عن استمرار مضمار جبل علي في احتضان مشروع الأسر المنتجة ولمنتجات أصحاب الهمم بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع بدبي، مؤكداً حرصهم على دعم هذا العمل الخيري الذي يوليه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الاصفركل الإهتمام والرعاية.

شكر وتقدير

وتوجه مدير مضمار جبل علي بالشكر إلى مختلف وسائل الإعلام على تغطية فعاليات مضمار جبل علي في الفترة الماضية، وقال: كل الشكر لقناة دبي ريسنغ ولرجال الإعلام المقروء على التغطية الإعلامية المتميزة والمقدمة من جميع وسائل الإعلام في الدولة من الصحف والمجلات المختلفة والتي تغطي العديد من الفعاليات المقامة في المضمار الأصفر، ونرسل تحية حب وتقدير من إدارة المضمار لجماهير سباقات الخيل بمضمارهم العائلي، تلك الجماهير التي تفاعلت معنا خلال مسيرة المضمار ونعدهم بمزيد من الإهتمام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي مضمار جبل علي.