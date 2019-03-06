«ليوا» ينظم منافسات الخيول العربية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في منطقة الظفرة منافسات وتحدي سباق الخيول العربية الأصيلة والتي ينظمها نادي ليوا الرياضي بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني للدولة والذي ينطلق غداً، وخصص نادي ليوا هذا اليوم لإقامة البطولة كي تكون احتفاء باليوم الرياضي واحتفالاً رياضياً يتماشى مع الاستراتيجية الموحدة للأندية الرياضية في إقامة أحداث رياضية لليوم الرياضي.

وقرر نادي ليوا إقامة السباق بواقع منافسات شوطين مخصصة للخيل العربي الأصيل حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1800 متر ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة، ثم الشوط الثاني 1400 متر ويخصص للخيول الجديدة والتي لم يسبق لها المشاركة، ثم إقامة الشوط الثالث 1400 متر في حال تطلبت المشاركة تنظيم شوط ثالث وفي حال وصل عدد المشاركين إلى أرقام كبيرة.

ويأتي تنظيم هذه المنافسة الرياضية لكي يؤكد حرص النادي على الالتزام الرياضي والمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي حيث شدد حمدان المزروعي مدير نادي ليوا الرياضي على الأهمية الكبيرة لتنظيم وإقامة هذه المنافسة بالتزامن مع اليوم الرياضي حيث قال: واجبنا الرياضي يدفعنا إلى أن نكون في مقدمة المشاركين في فعاليات هذا اليوم.

وثمن المزروعي المبادرة الرائعة والأهداف التي يسعى القائمون على اليوم الرياضي من أجل تحقيقها حيث أكد أن النجاح الكبير ظهر جلياً خلال الإقبال الكبير من كافة شرائح المجتمع من الصغار والكبار والرجال والسيدات من المواطنين والمقيمين والذين تفاعلوا العام الماضي مع مختلف الأنشطة الرياضية والتحديات التي انتشرت في مختلف أنحاء الإمارات.