سالم السبوسي: «رافد» ناسبته المسافة ويملك الكثير

أشاد سالم السبوسي بالأداء الرائع الذي قدمه «رافد» ومكنه من الفوز بلقب الشوط السابع والأخير.

وأضاف قائلاً لـ«البيان الرياضي» إن مسافة الميل كانت مناسبة للبطل. كما أن الفارس دين أونيل لعب دوراً كبيراً في تحقيق للفوز. وقال السبوسي إن زيادة الوزن كانت السبب في خسارة «الفلك» الذي كان من بين المرشحين للفوز باللقب في نفس الشوط.

وأعلن السبوسي أن سبب خسارة «ياليل» المرشح الأول للشوط الخامس الرئيسي هو عدم تأقلمه على مضمار ميدان، حيث إنه يشارك للمرة الأولى بعد قدومه من فرنسا حيث سبق له الفوز مرتين في مسافة الميل. وأشاد المدرب علي راشد الرايحي بالأداء القوي للبطل «رافد» في الشوط الأخير مؤكداً بأن شوط السرعة شهد مشاركة أقوى الخيول من مختلف الإسطبلات. وأشاد الرايحي بمجهود الفارس أونيل وقيادته للبطل للفوز بجدارة عن أقرب منافسيه.

وعلل خسارة «ياليل» أن الفرصة لم تتح له للتدريب بمضمار «ميدان». كما أن مشاركته للمرة الأولى وعدم التعود على أرضية المضمار تسببت في عدم فوزه خاصة وأنه يشارك للمرة الأولى بعد حضوره من فرنسا.