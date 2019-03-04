«أجود» يفجر المفاجأة ويتوج بلقب الشوط الرئيس

المصدر: دبي ــ بهاء الدين عطا

حقق «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع مسك الختام للسباق الثامن عشر للخيول والذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان برعاية موانئ دبي العالمية.

وفجر «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات المفاجأة في الشوط الرئيس للسباق فيما حقق المدرب دوغ واتسون ثلاثية عن طريق "ميد نايت ساندس "و«مصباح» و«ديباشي».

ونال المدرب ساتيش سيمار ثنائية حققها بواسطة «افتتاح» في الشوط الثاني ثم «جورج فيليز» في الشوط السادس لمسافة الميل. «ميدنايت» نجم الافتتاح

وتألق «ميدنايت ساندز» لشراكة ذاكول سيلك في انتزاع لقب الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1200 متر برعاية مراسي ميناء راشد وذلك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.12.57 دقيقة بفارق 4 أطوال عن شانغهاي سيتي، لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة دين أونيل فيما جاء «جارم» لفوزي عبدالله ناس في المركز الثالث بقيادة أدري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

وتنافس في الشوط 13 خيلاً بعد انسحاب «دريس كوت».

وعقب ختام الشوط قامت ابتسام أحمد الكعبي مسؤولة المبيعات في جافزا بتتويج أبطال الشوط.

«افتتاح» يخطف الثاني بمهارة

وانتزع «افتتاح» لناصر عسكر لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية ميناء الحمرية بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.25.71 دقيقة بفارق أنف عن «جيرفيز» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي راشد الرايحي فيما جاء «نائب» لحمدان المنصوري في المركز الثالث بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

. وعقب ختام الشوط قامت ابتسام أحمد الكعبي بتتويج الأبطال حيث تسلم ناصر عسكر جائزة الفوز.

«مصباح» يضيء الثالث

وأشاع «مصباح» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية الفرحة لملاكه في الشوط الثالث عندما انتزع لقب الفوز بجدارة بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب دوغ واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.19.28 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف طول عن «جينتشي» لفريق البيت متوحد بقيادة بن كورتيس وإشراف مصبح المهيري فيما جاء «الوشنال» لمالكه ديك برينان في المركز الثالث بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

وفي ختام الشوط قام عبدالله بن دميثان بتتويج أبطال الشوط.

«دباشي» بطل الرابع

وتوج «دباشى» لمحمد خليفة البسطي بطلاً للشوط الرابع «جافزا» لمسافة 2000 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم.

وقاد باتريك دوبس «دباشي» للفوز بإشراف دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.07.31 دقيقة بفارق طول عن «غراند ارجنتاير» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة ادرى دي فريز وإشراف دوغ واتسون فيما جاء «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة تاغ أوشي وإشراف نيكولاس بشالارد.

وفي ختام الشوط قام عبدالله بن دميثان بتسليم الجائزة إلى دوغ واتسون.

«أجود» يتوج بالشوط الرئيس

وتوج «أجود» لنقابة بورسلي للسباقات بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة الميل برعاية موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والذي تبلغ قيمة جائزته 205 آلاف درهم وذلك بقيادة الفارس جيرالد أفرانش وإشراف راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.52 دقيقة بفارق طولين ونصف طول عن «قانون» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي فيما حل «فالكارتيير» في المركز الثالث بقيادة أدرى دي فريز وإشراف فوزي ناس.

تنافس في الشوط 14 خيلاً قوياً، وكانت الترشيحات منصبة نحو «يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حيث رشحه 1071 شخصاً، ولم يكن «أجود» ضمن قائمة ترشيحات الجمهور مفجراً مفاجأة كبرى في الشوط.

وعقب ختام الشوط قام محمد المعلم الرئيس التنفيذي المدير العام الإداري لموانئ دبي العالمية بتتويج أبطال الشوط حيث تسلم راشد بورسلي الجائزة.

«جورج فيليرز» مفاجأة السادس

وفجر «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي المفاجأة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية ميناء راشد والذي تبلغ قيمة جائزته 190 ألف درهم.

وقاد الفارس ريتشارد مولن «جورج فيليرز» إلى تحقيق الفوز بإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.69 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيلار أوف سوسياتي» لنقابة الإمارات للسباقات الترفيهية بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون فيما جاء «دافق» لمحمد خليفة البسطي في المركز الثالث بقيادة انطونيو فريزو وإشراف أحمد بن حرمش.

وفي ختام الشوط قام نبيل قايد المدير الإداري بتسليم الجائزة إلى ساتيش سيمار إنابة عن المالك.

«رافد» مسك الختام

نال «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع الختامي برعاية ميناء جبل علي لمسافة 1200 متر وذلك بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.04 دقيقة بفارق طول ونصف طول عن «إجبار» لمحمد خليفة البسطي بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار فيما جاء «واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش في المركز الثالث بقيادة كونور بيسلي وإشراف ساتيش سيمار.

وفي ختام الشوط قام نبيل قايد بتسليم الجائزة إلى سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وإلى المدرب علي الرايحي والفارس دين أونيل.

مسابقة

ابتسم الحظ للسودانيين أبو بكر إبراهيم الجزولي ويعقوب محمد عبدالقادر في الفوز بمسابقة الترشيحات، حيث تمكنا من ترشيح 5 خيول فائزة في ستة أشواط ونال كل واحد منها مبلغ 7 آلاف و125 درهماً. ونجح 29 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة. وتم اختيار 8 أشخاص ونال كل واحد مبلغ 500 درهم.