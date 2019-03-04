دوغ واتسون يتطلع للفوز ببطولة المدربين لهذا الموسم

عبر المدرب دوغ واتسون، عن سعادته بتحقيق ثلاثية في السباق، ما قاده إلى صدارة المدربين في سباقات «ميدان»، حيث ارتفع رصيده للفوز 19 مرة بالمركز الأول، يليه في المركز الثاني ساتيش سيمار، بالفوز 14 مرة بالمركز الأول.

وقال دوغ في تصريح لــ «البيان الرياضي»، إنه يتمنى أن يوفق في الفوز ببطولة المدربين لهذا الموسم.

وأشاد واتسون بالفوز الذي حققه «ميدنايت ساندز» في الشوط الأول للسباق.

وأشاد بالفوز الذي حققه «مصباح» في الشوط الثالث، بقيادة رويستون فرنش، وقال إن هذا الفوز الأول لجواد في سباقات الموسم.

كما أشاد واتسون بالفوز الباهر الذي حققه «دياشي» في الشوط الرابع، بقيادة باتريك دوبس، وقال إن المسافة كانت مناسبة ليحقق فوزه الأول بالمضمار، متفوقاً على أقوى الخيول في الشوط.