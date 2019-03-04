عبدالله بن دميثان: نفخر بالارتباط بسباقات ميدان

أعرب عبدالله بن دميثان المدير التجاري في موانئ دبي العالمية عن فخره وسعادته بارتباط المؤسسة بسباقات مضمار ميدان العالمي وخاصة كرنفال كأس دبي العالمي، إلى جانب رعاية شوط في أمسية كأس دبي العالمي.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ «البيان الرياضي» أن هدفهم من رعاية السباقات الارتباط بالمجتمع وإثبات أن مدينة دبي ليست تجارية اقتصادية بل هي سياحية ورياضية من المستوى العالمي.

وقال بن دميثان إنهم يفخرون بالمساهمة في رعاية السباق وذلك قبل أسابيع من انطلاقة كأس دبي العالمي والذي يجمع أفضل الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن بن دميثان عن تواجد وإدارة موانئ دبي العالمية لـ 80 ميناء حول العالم مما يجعلها تملك سمعة وخبرة وريادة عالمية.