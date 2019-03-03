«سوبر هاتريك» لخيول رئيس الدولة في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحققت سوبر هاتريك في (يوم شادويل) بالسباق التاسع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس، وذلك عبر كل من المهر ( مستجيب)، الفائز بلقب الشوط الثالث، والفرس (فاهيدا) المتوجة بلقب الشوط الرابع، والفرس (امواج) بطلة الشوط الخامس في تحدي الميل، والفرس ( الجازي) الفائزة بلقب الشوط السادس، وحضر السباق ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ومطر اليبهوني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس أبوظبي الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، وعدنان سلطان النعيمي، مدير نادي أبوظبي للفروسية، وفيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، كما شهده جمهور غفير بلغ 10 آلاف متفرج من عشاق سباقات الخيول.

تألق «مستجيب وفاهيدا»

وتوج المهر (مستجيب) لصاحب السمو رئيس الدولة، وإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، بلقب الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة ( المبتدئة) مصنف توليد الإمارات برعاية مزارع ديرنزتاون، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 2000 م، على جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم، حيث احتل الصدارة، بفارق 3.5 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد ( لهيب الريف)، لاسطبلات العجبان، بقيادة جيرالد أفرانش، وجاء ثالثاً ( إيه اف موارد)، لسمو الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بقيادة سيف البلوشي، وانتزعت الفرس (فاهيدا)، لصاحب السمو رئيس الدولة، لقب الشوط الرابع، برعاية مزارع شادويل، بمشاركة 15 خيلا تسابقت لمسافة 2000 م (تكافؤ)، على جائزة مالية 70 ألف درهم، وتصدرت «فاهيدا» بفارق نصف رأس عن الجواد ( من الإمارات)، لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة إليون شافيز، وحل ثالثاً الجواد (ايه اف الباهر)، لخالد خليفة النابودة بقيادة ريتشارد مولن.

انتصار «أمواج والجازي»

وفازت الفرس ( أمواج) لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة فابريس فيرون (ثنائية)، بلقب بطولة العين للميل في الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة برعاية اسطبلات شادويل بمشاركة 12 خيلا تسابقت لمسافة 1600 م، على جائزة مالية بلغت 300 ألف درهم، وفازت (أمواج) بفارق أنف الجواد (سوتيرنز الموري) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة دين أونيل، وجاء ثالثاً (ميرنا ) لياس لإدارة سباقات الخيل بقيادة أردي دي فريز، ونجحت الفرس ( الجازي)، لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة جوانا جرزيبوسكا، في الفوز بالشوط السادس المخصص للخيول العربية الأصيلة، (سباق التكافؤ للمهور والأفراس)، برعاية مزارع ديرنزتاون، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 م، على جائزة مالية 70 ألف درهم، واحتلت الصدارة، بفارق 0.5 عن الفرس (بشاير)، لصاحب السمو رئيس الدولة، بقيادة فابريس فيرون، وجاءت ثالثة المهرة ( إيه اف النوحة)، لخالد خليفة النابودة بقيادة تاج أوشي.

أشواط وأبطال

وفاز المهر (اس اس جلمود ) لأحمد سعيد المزروعي بقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب الشوط الأول لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية اسطبلات شادويل، لمسافة 1400 م ( تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً تنافست على جائزة مالية 70 ألف درهم، وظفر الجواد (ميدلاندر ) لعلي حداد بقيادة ريتشارد مولن بكأس الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000م (تكافؤ) برعاية مزارع شادويل، بمشاركة 15 خيلاً وعلى جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم، وحقق المهر ( مرغم دبي) لصالح عمر علي بن حيدر بقيادة أنطونيو فريزو، لقب الشوط السابع والختامي للخيول العربية الأصيلة ( المبتدئة)، برعاية اسطبلات شادويل، بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 1600 م، على جائزة مالية 70 ألف درهم.