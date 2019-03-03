الصايغ: مزارع شادويل يهمها التواجد في جميع المضامير

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبر ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، عن سعادتهم بالتواجد في المضمار العيناوي لحضور سباقات الخيول وقال إن خيول مزارع (شادويل) المملوكة لسموه يهمها أن تكون متواجدة في جميع مضامير الدولة، وسبق وأن حققت نتائج طيبة في مختلف مشاركاتها.

وأشاد الصايغ بالحضور الجماهيري الكبير في السباق، مؤكداً أن الجمهور هو فاكهة السباقات ولا يمكن أن يكون هناك سباق بدون جمهور، وقال: ما نقدمه لهذا الجمهور هو شيء متواضع مقابل حرصه على التواجد منذ فترة طويلة في مضامير السباق، وأوضح أن أهم ما يمكن أن تقوم به مضامير السباق هو استقطاب الجمهور بأن توفر له كل الأجواء والوسائل الجاذبة له حتى يحضر ويتابع،لافتاً إلى أن بعض الاقتراحات التي قدمها الجمهور كانت متميزة وقوبلت بالاهتمام من جميع المضامير بالدولة وعلى الجمهور أن يشعر بأنه عامل رئيس في المضمار وليس فقط متفرجاً، وعلى المضامير أن تقبل بمقترحات الجمهور، وبدوره، قال فيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات مضمار العين، إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، منحهم ثقة عالية في مضمار العين برعايته لأكبر أيام المضمار وهو كأس العين مايل، وأكد سعادتهم بهذه الرعاية الكريمة، وأوضح أنهم ماضون في التطوير والارتقاء بسباقات الخيل بالمضمار العيناوي فقد كان السباق بالموسم الماضي يتضمن 10 حفلات وأصبح اليوم 12 حفلاً، والهدف هو رفع عدد السباقات لأكثر من ذلك.