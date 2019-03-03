85 خيلاً تتنافس على جوائز سباقات «أبوظبي للفروسية» اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ترعى إسطبلات شادويل الشهيرة ومزارع ديرنزتاون، العائدتان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أبرز الأشواط في الحفل الثالث عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يشهد 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 85 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 910 آلاف درهم، ورفع ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية على تفضله بالموافقة على رعاية الشوطين في حفل اليوم، وكشف ميرزا الصايغ، عن وعد من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمواصلة رعاية سباقات الخيل في نادي أبوظبي للفروسية والتعاون المستمر معه خلال السنوات المقبلة.

رعاية «شادويل»

وعبر الصايغ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي أبوظبي للإعلان عن رعاية شادويل للشوط الثالث من سباق اليوم ورعاية مزارع ديرنزتاون للشوط الرابع، بحضور عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومسعود صالح عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادتهم بالتعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير رياضة الفروسية في دولة الإمارات ويعزز أيضاً التواصل بين مختلف المضامير والمهتمين بشأن الخيل والملاك والفرسان والمدربين، وخلال المؤتمر تم الاتفاق رسمياً بين الصايغ والنعيمي على تنظيم «يوم شادويل» بمضمار العاصمة الموسم المقبل برعاية كاملة للأشواط الستة في واحدة من الحفلات التي ينظمها النادي مع تحديد تفاصيل الجوائز لاحقاً.

الشوط الأول

بالعودة إلى تفاصيل حفل اليوم، ستكون البداية في الشوط الأول على لقب سباق غنتوت «مبتدئات» لمسافة 1600 م بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية قيمتها 80 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب، «كالبحر سي إس» و «وافي» و «جبل عيني»، وفي الشوط الثاني يقام سباق بينونة لمسافة 1400 م بمشاركة حصة كاملة من الخيول تتنافس على جوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «إيه إف المجاز» و «خفيف الوثبة»، «إس إس رابح»، فيما يترقب الجمهور الشوط الثالث، على لقب بطولة «ليوا» برعاية إسطبلات شادويل لمسافة 1400 م بمشاركة 9 خيول قوية تتنافس على مبلغ مالي كبير يبلغ 300 ألف درهم، ومن الخيول التي تتأهب للتتويج باللقب «ار بي تورش»، و «وديعة»، و «إيه إس عجيب».

التاج الثلاثي

وتتواصل المواجهات القوية في الشوط الرابع على لقب سباق بطولة التاج الثلاثي العربي برعاية مزارع ديرنزتاون لمسافة 2200 م بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية قيمتها 300 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «أجيل دي باين»، و «ضحى» و «آر بي لم ترى» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وهنالك «إيه إف مثيرة» لخالد النابودة و«الثورا»، وأما في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 م في الشوط الخامس من الحفل، تتنافس 16 خيلا على جوائز مالية بقيمة 70 ألف درهم، ويقدم خلاله خالد النابودة عدداً من خيوله المميزة للإحتفاظ باللقب الذي فاز به الجولة الماضية منها «إيه إف ماكرة» و «إيه إف حكيم»، «إيه إف سايب» إضافة إلى «آر بي إنفرنو»، و «داحس دي عربي».

شوط الختام

ويختتم الحفل في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق البطين لمسافة 2200 م بمشاركة 14 خيلا وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط «كرينسيل» و «لاست ديزاير» لمحمد المنصوري بقيادة بن كورتيس، و «سكايرايدر».