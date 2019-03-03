حضور فارس العرب وملك البحرين مصدر فخر واعتزاز

أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أن الحضور الباهر بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هو أهم من الإنجاز، إذ يعتبر هذا الحضور مصدر شرف وفخر كبيراً بالنسبة إليه في البطولة الغالية.

أداء مميز

وأضاف لـ«البيان الرياضي» أن الأداء جاء مميزاً من جميع الفرسان المشاركين سواء من دولة الإمارات أو من مملكة البحرين، مبيناً أن الصراع على اللقب في الأمتار الأخيرة عند خط النهاية، يعتبر من المشاهد النادرة التي لا تتكرر كثيراً، ولم نشهدها منذ فترة طويلة.

حصان بطل

وأشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالحصان البطل، وقال إن الجواد الفائز بالمركز الأول يعتبر بطلاً منذ انضمامه إلى الإسطبل، وتمت المحافظة على صحته، وسبق له الفوز في أحد السباقات الماضية، لافتاً إلى أنه رشّح البطل للفوز بالمركز الأول منذ البداية، وكان الحصان على الموعد، لينتزع اللقب عن جدارة واستحقاق برغم المنافسة القوية.

إنجازات مشرفة

وعن النتائج التي حققها إسطبل فيكتوريس في الموسم الحالي، قال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إنه راضٍ عن الإنجازات المشرّفة التي تحققت، لعل أبرزها الفوز بالمركزين الأول والثالث في كأس ملك البحرين للقدرة، إضافة إلى تحقيق مركز الوصافة والمركز الثالث في سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم الذي كان من خلال تدشين الحدث، متمنياً مزيداً من التوفيق في المرحلة المقبلة التي يتطلعون فيها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، سواء على مستوى المشاركات المحلية أو الخارجية.