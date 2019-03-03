البطلة: سعيدة باللقب ووجهتي المقبلة دبي

أعربت البطلة الأروغوانية سيسيليا غارسيا، عن سعادتها الكبيرة بالفوز بلقب كأس ملك البحرين للقدرة لأول مرة، وقالت إن البطولة شهدت منافسة قوية من مختلف الفرسان المشاركين من الإمارات والبحرين ومختلف دول الخليج الأخرى، مشيرة إلى أن التتويج باللقب هو دافع كبير من أجل إحراز مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وكشفت غارسيا أنها ستعود اليوم إلى دبي من أجل استكمال المشاركة في السباقات المحلية في الإمارات، منها مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في الشهر الجاري، حيث لم يتم حسم قرار المشاركة بصورة نهائية، موضحة أن سبق لها الفوز في البحرين بلقب سباق محلي آخر.

وأشادت غارسيا بأداء الخيل البطل، حيث قدم أداء مميزاً واستطاع خطف اللقب رغم الصراع على الصدارة في الأمتار الأخيرة بين كوكبة الخيول في المقدمة، مبينة أن الحصان يمتلك مؤشرات جيدة.

شكر وعرفان

من جهته، توجه سالم حمد ملهوف الكتبي الفائز بالمركز الثاني، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حضور سموه للحدث، مما ساهم في تحفيز جميع فرسان الإمارات التي تكللت بالفوز بالوصافة.

وأشاد سالم ملهوف الكتبي بأداء الحصان الوصيف، وقال إن الجواد يمتلك مؤشرات قوية للحصان باعتباره استطاع المنافسة بقوة على الصدارة حتى الأمتار الأخيرة، متمنياً أن يحالفه التوفيق في المشاركة المقبلة المتمثلة بمهرجان سمو ولي عهد دبي أحد أهم الأحداث الكبيرة في موسم سباقات القدرة في الدولة.

تحديات السباق

من جهته قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الفائز بالمركز الثالث، إنهم واجهوا تحديات في كأس ملك البحرين للقدرة، لعل أبرزها صعوبة الطقس، وتعتبر المرحلة الأخيرة هي الأصعب، معرباً عن فخره باعتلاء منصة التتويج في أول سباق يقام لمسافة 160 كلم.

وأثنى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأداء الفرس والتي تأهل بواسطتها إلى بطولة القدرة في مونديال الألعاب الفروسية والتي أقيمت نورث كارولاينا في أمريكا، كما تعتبر مشاركة الفرس في كأس ملك البحرين للقدرة هي الأولى هذا الموسم، متمنياً أن يكون الفوز هو فأل خير من أجل الاستحقاقات والبطولات المقبلة خاصة وأنه ينتظرهم موسم أوروبي حافل بالسباقات.