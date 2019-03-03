العضب: حضور سموه أكبر دعم لفرسان الإمارات

أكد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن حضور «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر أكبر دعم لفرساننا في كأس ملك البحرين للقدرة ويعتبر دافعاً لهم من أجل بذل مزيد من العطاء في رياضة الآباء والأجداد، كما حفز حضور سموه للحدث، فرساننا في مشاركتهم خلال السباق، مشيراً إلى أن متابعة واهتمام سموه وراء مختلف الإنجازات للفروسية الإماراتية عموماً ولرياضة القدرة على وجه الخصوص، والتي تحققت في مختلف المحافل والاستحقاقات الخارجية.

وأضاف العضب لـــــ«البيان الرياضي»، أن كأس ملك البحرين للقدرة شهد منافسة قوية بين مختلف الفرسان المشاركين، وجاءت مشاركة فرسان الإمارات ناجحة في البطولة الأغلى للقدرة في مملكة البحرين، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى جميع العاملين والمساهمين في نجاح الحدث الخليجي.

إشادة

وأشاد العضب بتألق فرسان الإمارات إلى جانب أشقائهم المشاركين من مملكة البحرين، حيث قدم أبناء الإمارات عروضاً قوية حتى الأمتار الأخيرة من السباق، مؤكداً أن مشاركتنا في البحرين خرجت بمكاسب فنية عديدة ستنعكس إيجاباً على وجودهم في المنافسات المهمة على الصعيد المحلي لعل أبرزها في الفترة المقبلة مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الحدث الذي ينتظره جميع عشاق رياضة القدرة في الدولة وتحتضنه مدينة دبي الدولية للقدرة، ويعتبر مسك ختام السباقات الرئيسية في الموسم، مبيناً أن المشاركة في البحرين تعزز من خبرات الفرسان وتسهم في رفع جاهزيتهم للاستحقاقات الأخرى.

تألق

وكان فرسان الإمارات تألقوا في بطولة ملك البحرين للقدرة والتي اشتملت على 3 سباقات مختلفة، حيث كسب الفارس سيف جمعة بالجافلة، ضربة البداية في البطولة، بانتزاعه لقب تحدي الشباب والناشئين على صهوة «بوغدان دى غينجي» لإسطبلات إم 7 للقدرة، وأضاف الثنائية بفوزه في اليوم التالي بسباق الإسطبلات الخليجية لمسافة 120 كلم على صهوة الجواد «ديدجيكو» من اسطبلات ماس، فضلاً عن المشاركة القوية في السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم والمصنف 3 نجمات دولي، حيث نال الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المركز الثاني وكان فرسان الإمارات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب لولا الصراع المثير على الصدارة.