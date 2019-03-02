محمد السبوسي: 5 خيول تمثل إسطبلات إم 7.. و«مجير» الأبرز

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

أكد المدرب محمد السبوسي، جاهزية إسطبلات إم 7 لسباق كأس ملك البحرين للقدرة اليوم، وقال : إن البطولة تعتبر من أهم المنافسات التي يحرصون على المشاركة فيها على مستوى الاستحقاقات الخارجية، وكشف السبوسي أن 5 خيول ستمثل إسطبلات إم 7 في الحدث الخليجي اليوم، أبرزهم الجواد «مجير» ولن يشارك الحصان «الندر» من أجل المشاركة به في كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بدبي.

واشار السبوسي إلى أن النسخة الحالية تشهد تغييرات بتغيير المسافة من 120 كلم إلى 160 كلم في السباق الرئيسي واستحداث سباقات أخرى رافدة للحدث وهي سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم وسباق الإسطبلات الخليجية الخاصة لمسافة 120 واللذان شهدا وجود بصمة إماراتية رائدة بعد انتزاع لقبي السباق.

وأضاف السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إن فرسان الإمارات عموماً وفرسان إسطبلات إم 7 على وجه الخصوص، سيكونون على قدر التحدي والثقة من أجل الفوز باللقب، وسيواجه فرساننا تحدياً آخر المتمثل بوجود حالة غير مستقرة للطقس، مشيراً إلى أنه لا يوجد سباق يمكن الفوز به بسهولة، حيث تشهد جميع سباقات القدرة تحديات مختلفة، وستكون ظروف السباق مختلفة ولا سيما من حيث معدل السرعات.

وتابع: جميع المدربين يتطلعون إلى الفوز بلقب كأس ملك البحرين للقدرة، وسيشهد السباق منافسة قوية من مختلف الإسطبلات، والجميع اجتهد في الأيام الماضية استعداداً للبطولة في البحرين، مما يجعل الحظوظ متساوية بين أبرز المشاركين، إلا أن المشاركة بحد ذاتها تعتبر مكسباً كبيراً ومصدر فخر للجميع.

وتوجه السبوسي بالشكر والتقدير إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وإلى اللجنة المنظمة، على المهرجان الكبير وحسن الاستضافة .