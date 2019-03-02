سيف بالجافلة يهدي الإمارات ثنائية في البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

توج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، الفارس سيف جمعة بالجافلة مع الجواد «ديدجيكو» من إسطبل ماس بلقب بطولة كأس ملك البحرين للإسطبلات الخليجية الخاصة بعد أن أنهى مراحل السباق الأربع بزمن 4.33 ساعات.

واحتل المركز الثاني ناريان سنغ على صهوة الفرس «لا سوليداد» لإسطبلات العين، 4.33.58 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «باراكا باراك» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.34.05 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «آناكين دى غاسيس» لإسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.34.40 ساعات، تلاه في المركز الخامس الفارس فارس المنصوري على صهوة «جعلان» لإسطبلات ماس للقدرة.

وحقق بالجافلة الثنائية في البطولة، بعد أن توج بلقب الشباب والناشئين في اليوم الأول، على صهوة «بوغدان دى غينجي» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.29.20 ساعات واحتل المركز الثاني الفارس البحريني أحمد صالح على صهوة «أفنان» لإسطبلات فيكتوريس، مسجلاً زمناً قدره 4.34.32 ساعات وجاءت في المركز الثالث الفارسة دانة الدوسري على صهوة «آفيل دي بارك»لإسطبلات فيكتوريس، مسجلة زمناً قدره 4.35.50 ساعات.

تهنئة

وهنأ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيداً بما قدموه خلال مراحل السباق والمستوى التنافسي الذي قدمه جميع الفرسان، مؤكداً أن السباق شهد ندية عالية في مراحله الأربع خصوصاً مع تقلبات الأجواء والرياح الشديدة في المراحل الأخيرة التي تطلبت من الفرسان تعاملا مختلفا من أجل إنهاء المراحل وصعود منصة التتويج.

سعادة

وأعرب البطل بالجافلة عن سعادته باللقب وقال: أنا فخور جداً بتحقيق هذا اللقب الغالي لقب سباق القدرة للناشئين والشباب في اليوم الأول وكأس الإسطبلات الخليجية الخاصة في اليوم الثاني، حيث كانت المنافسة قوية وشهدت ندية عالية في المراحل الأربع، السباق شهد تقلبات في الأجواء بين أمطار ورياح شديدة خلال مراحل السباق، لذا تطلبت تحكما من نوع خاص، ولله الحمد تمكنت من الوصول لخط النهاية بنجاح ومحققاً المركز الأول.

وأضاف بالجافلة: التسابق في البحرين رائع، حيث يشهد مشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الدول، وفرسان وفارسات البحرين يمتلكون إمكانيات عالية وروحاً قتالية حتى الرمق الأخير، وهذا ما جعل مراحل السباق صعبة ولم يكن من السهل تحقيق اللقب وسط المنافسة القوية من فرسان فريق فيكتوريوس الملكي، أتمنى التوفيق لفرسان إسطبل ماس اليوم وإضافة لقب جديد للإسطبل عبر فرساننا المتميزين.