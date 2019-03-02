كأس ملك البحرين للقدرة تنطلق اليوم

المصدر: المنامة ـ علي الظاهري

تنطلق كأس ملك البحرين للقدرة في الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت البحرين «السابعة بتوقيت الإمارات»، في قرية البحرين الدولية للقدرة، لمسافة 160 كلم المصنف «3 نجمات دولي» تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكي البحريني بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

ومن أبرز فرسان الإمارات المشاركين، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم. وتضم قائمة الإسطبلات المشاركة من الدولة في سباق اليوم، إسطبلات إم آر إم وإسطبلات إم 7 وإسطبلات إف 3 إلى جانب إسطبلات المغاوير.

وينقسم سباق اليوم إلى 5 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «المحور الأحمر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المحور الأزرق»، المرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «المحور الأخضر»، المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «المحور الأبيض» ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المحور الأصفر».

حامل اللقب

ويعتبر الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي حامل لقب النسخة الماضية والذي حقق المركز الأول على صهوة الجواد «رزام» لإسطبلات الرعود الملكي البحريني، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى إذ احتل الوصافة الفارس راشد البلوشي على صهوة الجواد «إل مانسو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.08.31 ساعات، والمركز الثالث ظفر به الفارس عبدالله غانم المري ممتطياً صهوة الجواد «توم جونز تي» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.08.45 ساعات.

محطة مهمة

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن بطولة ملك البحرين للقدرة، تعتبر من المحطات المهمة حيث تتجه الأنظار اليوم إلى السباق الأبرز لمسافة 160 كلم والذي يشهد مشاركة إماراتية قوية من نخبة الفرسان والإسطبلات في الدولة.

وأشار العضب إلى أن سباق كأس ملك البحرين للقدرة شهد تغييراً في المسافة من 120 كلم إلى 160 كلم، حيث ارتأت اللجنة المنظمة في البحرين ترقية السباق إلى فئة 3 نجوم، فضلاً عن تحويل السباق إلى مهرجان يضم باقة من السباقات منها سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم وسباق الإسطبلات الخليجية الخاصة والتي تألق فيها فرسان الإمارات متمنياً أن تكلل هذه الخطوة بالنجاح.

علاقات وطيدة

وأوضح المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مشاركة الإمارات تحمل بين طياتها الكثير وتعكس الروابط والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، منوهاً إلى أن المشاركة تأتي في إطار الدعم لجميع الفرسان سواء من الدولة أو البحرين إضافة إلى اللجنة المنظمة.

وأعرب العضب عن فخره واعتزازه بمشاركة فرسان الإمارات في الحدث الخليجي وقال: إن فرساننا جاهزون للتحدي ويتطلعون إلى مواصلة نهج التميز والريادة في المحافل الدولية والخارجية، وذلك بفضل الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مما قاد إلى تحقيق الإنجازات في العديد من المناسبات.

شروط

واشترطت اللجنة المنظمة في سباق اليوم البالغة مسافته 160 كلم، أن يكون عمر الخيل المشارك 7 سنوات فما فوق، وأن لا يقل عمر الفارس عن 14 سنة ولا يقل وزنه مع السرج عن 75 كم، وأن يزيد معدل ضربات القلب بعد كل مرحلة على 64 نبضة في الدقيقة، كما اشترطت اللجنة أن لا تقل السرعة عن 12 كلم في الساعة.

تغطية

أكد عبدالرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية، أن قناة دبي ريسينغ حريصة على التواجد في الحدث بكل ثقلها وتغطية المنافسات من قرية البحرين الدولية بطاقم كامل من أجل إظهارها بالصورة المشرفة والتي تليق بمكانة هذه البطولة الدولية الكبيرة. وقال: طاقم قناة دبي ريسينغ يبلغ 56 فرداً من مصورين وفنيين ومذيعين ومحللين، النقل بالتقنيات الحديثة وعالية الجودة، سيارات السن فليكس إلى جانب كل التقنيات التي يوفرها لنا تلفزيون البحرين متمثلاً بالقناة الرياضية من خلال التعاون المستمر بيننا، حيث ستكون هناك أوجه تعاون مستقبلية في عدد من المجالات، ومؤسسة ميدان تقدم الدعم والرعاية لنا خلال تواجدنا في المحافـل الخارجية.