أبلبي: «كأس دبي الذهبي» وجهة «إسبوليني»

قال شارلي ابلبي: لسوء الطالع انهار «برونتلاند» بعد أن تعرض لإصابة في الرجل، وتوجب على الأطباء إنهاء حياته.

«بالتأكيد يعد فقده خسارة كبيرة للفريق بأكمله حيث كنا نشعر بأنه سيكون جواداً مثيراً للمستقبل.

وللجواد «ايسبوليني» نسب رائع في سباقات التحمل، وأضاف إليه أداءً حسناً في السباقات الكلاسيكية في الربيع حينما كان في الثالثة من العمر، وتطور مستواه منذ الوصول إلى دبي.

وكنا نعلم أن المشاركة في سباقات على مسافة أطول ستفتح أمامه مزيداً من الفرص، وشعرنا أنه يتطور في المسار الصحيح بناء على أدائه في أول مشاركتين هنا في دبي.

وتدريباته في الإسطبل كانت جيدة وصولاً إلى هذه الأمسية.

«وخططنا لإرساله إلى أستراليا أيضاً، ولكنه سيظل هنا الآن للمشاركة في كأس دبي الذهبي.»

إلى ذلك أضاف الفارس مايكيل برزالونا القول: ركض «ايسبوليني» بشكل جيد في المرة السابقة، حينما أظهر سرعة ختامية جيدة.

وانتقل بقوة خلال السباق، ونفذ المهمة بشكل جيد للغاية وكان أداؤه مبهراً.

وكان بإمكاني الانتظار، ولكن الجواد كان يتقدم بشكل أفضل بكثير عن بقية الخيول، ولذلك فتحت أمامه المجال وسرعان ما استطالت خطواته وتقدم بعيداً.